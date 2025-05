Otkrivena poslednja želja oca Ave Karabatić: Od ćerke je zahtevao samo jedno, isplivali detalji

Ava je otkrila na Intagramu koja je bila poslednja želja njenog oca

Izvor: Pritnscreen/Instagram

Ava Karabatić i dalje se teško miri sa činjenicom da je njen otac, Ivica Karabatić, preminuo noćas u Beogradu u 59. godini, nakon što je doživeo srčani udar. Lekari su se herojski borili za njegov život, pokušavajući reanimaciju čak 30 puta, ali nažalost, nisu uspeli da ga spasu.

Slomljena i u velikom bolu, Ava se ubrzo oglasila na svom Instagram profilu. U emotivnoj poruci podelila je koliko joj je teško zbog gubitka, ali i otkrila da se nalazi u veoma teškoj finansijskoj situaciji. Potresena, priznala je da nema sredstva da organizuje očevu sahranu i uputila javni apel za pomoć, nadajući se da će naići na razumevanje i podršku.

Karabatićeva se sada, nekoliko sati kasnije, ponovo oglasila na pomenutoj mreži i istakla kako je njen otac imao samo jednu želju, koju će ona po svaku cenu ispuniti.

- Moj otac je oduvek bio poseban čovek - vedrog duha, originalan, svoj. Njegova najveća želja, koju mi je često naglašavao, bila je da ga, kada jednog dana ode, ne ispraćaju u tami i crnini, već uz osmeh i boje koje su odražavale njegov karakter. Nije želeo žalost u oku, već sećanje na život koji je voleo punim plućima - rekla je Ava.

Starleta je potom otkrila šta joj je otac rekao pred smrt:

- Nekoliko dana pre smrti, ponovo me je podsetio: "Pobrini se da ljudi na mojoj sahrani ne nose crno. Želim da me pamte takvog kakav sam bio - vedar, nasmejan, drugačiji i neka svira vesela pesma!" Ispuniću mu želju, pa makar me to koštalo svega jer to je bio on - čovek koji je i u smrti želeo slaviti život - napisala je Karabatić na svom Instagramu.

Pogledajte još storija o pokojnom ocu koje je Ava objavila na svom profilu: