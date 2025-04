Avu Karabatić pretukla majka? Šok ispovijest, Hrvatica tvrdi da više od 20 godina trpi fizičko i psihičko nasilje

Nekadašnja učesnica rijalitija i voditeljka Ava Karabatić, napravila buru na mrežama, a potom otkrila i o čemu je riječ

Ava Karabatić napravila je pometnju na društvenoj mreži Facebook, na kojoj je napisala "zbogom", a potom i da "postoje čiste duše koja ovaj svijet nije zaslužio". Ubrzo se oglasila za medije i otkrila da je poruku objavio njen admin i da "nije željela da digne ruku na sebe" kao što su pojedini u komentarima pisali, i objasnila situaciju.

"Složena je situacija zato je tata tu. Jako mi je teško, prolazim kroz pakao. Trpim fizičko i psihičko nasilje od majke 22 godine. Uzela sam stvari i došla u Beograd, sve mi se skupilo. Došlo je vrijeme da presiječem toksične odnose. Ona godinama koristi moju i očevu dobrotu, otkako sam izašla iz klinike za odvikavanje svijet gledam drugačije. Trudila sam se da joj pomognem, ali ne vrijedi. Ponovo me je napala, ljetos me je isto pretukla. Ne želim to da trpim", rekla je Ava Karabatić i dodala:

"Prolazim kroz težak period, treba mi podrška i pomoć, zato je otac uz mene. Krenula sam drugim putem i neću dozvoliti da me vuče unazad. Ona me je ponovo napala. Što se tiče objave na Fejsbuku, to nisam pisala ja. Pisao je moj admin. Nikada ne bih digla ruku na sebe, nemam crne misli. Veliki sam vjernik i tako nešto mi ne bi palo na pamet", rekla je Ava za Blic.

(Blic, MONDO)