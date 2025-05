Ana Nikolić ostavila Raleta, sada je definitivno: "Ne želim da budem trofej za bolje sjutra"

Ana je stavila tačku na turbulentnu vezu sa kompozitorom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ana Nikolić raskinula je sa Goranom Ratkovićem Raletom, saznaju domaći mediji. Ovoga puta, kako kaže pjevačica, bez prava na popravni ispit.

Iako je već nekoliko puta prelazila preko svih problema koje su imali u vezi i čini se vjerovala u dobre namjere, ovoga puta kap je prelila čašu i Ana je odlučila da kaže: "Hvala, doviđenja".

Ona je na svom Instagram nalogu podijelila citat iz knjige "U kandžama narcisa" i time nagovijestila da problemi sa Ratkovićem nisu bili tako jednostavni kao što je to djelovalo njenim fanovima i medijima, a oglasila se i Ana, koja je potvrdila da je došlo do kraha veze.

"Ne želim da budem trofej"

"Vi ste navikli da je kod mene uvijek sve teatralno, uz mnogo dobrog ritma i velikih riječi koje možda ne razumiju svi, ali navikla sam i ja da je tako. Nekada je bolje kada te svi ne razumiju, jer onda znaš da se ne uklapaš u masu. A ja to nikada nisam željela. Ipak, neke stvari je najbolje da ostavim za sebe. Čovjek dođe do tačke u životu kada više nema snage i ne želi da bude samo nečiji trofej, karta za bolje sjutra i vječiti krivac među svim krivcima, pa je tako ovoga puta i u mom slučaju. Istina je da više nismo zajedno, istina je da više nećemo biti zajedno i još veća istina to da nije uvijek pametno davati drugu, treću i petu šansu nečemu u šta vas je neko ubedio da bi trebalo da vjerujete, dok gledate kako se ljubav gasi, a poštovanje odavno ne postoji. Sigurna sam da ste očekivali više detalja, jer sam vas i sama na to navikla, ali ovoga puta: "Niko kao ja, hvala doviđenja" je dovoljan odgovor na sva pitanja. Pametnom dosta, a glupom svakako nikad neće biti", rekla je Ana Nikolić za domaće medije, očigledno rešena da ne iznosi detaljnije razloge razlaza sa Goranom Ratkovićem Raletom.

Bacala mu stvari sa terase

Turbulentan odnos Ane i Raleta u više navrata punio je domaće portale.

U septembru prošle godine, mediji su prenijeli da je Ana Nikolić bacala Raletove stvari sa terase njenog stana.

Izvor: ananikolicofficial/instagram

Ana Nikolić je tada preko Instagrama saopštila pratiocima da je prekinula vezu sa Goranom Ratkovićem Raletom, a mediji su prenijeli da je pjevačica bila toliko ljuta na bivšeg partnera da je prije nekoliko dana odlučila da mu se osveti, tako što mu je bacila sve stvari s terase stana na Voždovcu gdje ona živi.

Izvor: Blic/ Mondo