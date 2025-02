Rale odustao od vjenčanja sa Anom Nikolić: Kompozitor presjekao i donio odluku

Javnost i dalje bruji o romansi Ane Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta.

Kompozitor Goran Rale Ratković i pevačica Ana Nikolić odustali su od planiranja svadbe, već su se posvetili njenoj karijeri.

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale su prije nešto više od mjesec dana otkrili da sudbonosno "da" treba da izgovore na Vidovdan, 28. juna, kao i da još nisu utvrdili sve detalje vezane za svadbu i medeni mjesec.

Međutim, Rale je otkrio da pojedinosti i dalje ne znaju i da se uopšte ne bave njihovim vjenčanjem.

"Ma kakvo vjenčanje sad? Ne bavimo se tim, nemamo vremena. Nismo više u tom fokusu, u fokusu nam je da Ana krene da gostuje i da radi. To je prioritet", rekao je on.

"Prsten dobila nisam"

Pjevačicu Anu Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta nedavno su mediji pratili u stopu, prisustvovali su i njihovoj raspravi, ali i razmjenjivanju nežnosti pred komšijama.

Rale je najavio svadbu, međutim, Ana se požalila da prsten nije dobila.

"On je pričao o svadbi, ja nisam ništa pričala. Nemam prsten, Rale, oglasi se! Kad bude prsten vidjećete ga, mora da bude uočljiv! Nas Rale nije zaprosio, mene i moje ličnosti u glavi, ne. Mislim da se sprema da me zaprosi, ja vjerujem u to", rekla je Ana emisiji "Scena".

Izvor: Informer/ Mondo