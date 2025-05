Bacala stvari s terase, a sad mu polomila televizor: Ana Nikolić napala Raleta, komšije htjele da zovu policiju

Pjevačica Ana Nikolić se prije nekoliko dana posvađala s dečkom, kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom

Ana Nikolić je u vezi sa Goranom Ratkovićem Raletom, ali prema navodima domaćih medija, njihov ljubavni odnos trenutno prolazi kroz turbulentan period.

Dokaz za tu činjenicu je što se pjevačica prije nekoliko dana opet žestoko posvađala s kompozitorom, i to zbog ljubomore, pa mu je u trenutku bijesa razbila televizor.

Izvor blizak ljubavnom paru ispričao je kako je izgledala ova svađa, od koje se bukvalno tresao cijeli komšiluk.

"Ana je jako ljubomorna, i to ne može da promijeni kod sebe. Sve joj smeta kad su u pitanju Raletovi odnosi sa ženama. Prosto ne može da podnese što njen dečko ima dosta kontakta s njenim koleginicama. Posebno je nervira kad on priča o bivšim partnerkama. To je doslovno izbaci iz takta i onda ne zna šta radi od bijesa. Zbog toga često pravi neviđenu dramu. Tako je bilo i ovog puta. Napravila je takvu ljubomornu scenu da se tresao cijeli komšiluk. Ljudi su htjeli da zovu i policiju zbog buke. Toliko je vikala da je to bilo strašno. Prošli put kad je bilo isto tako žestoko, stradao je njegov muzički studio, a sad je polomila novi ogromni televizor. Valjda je htjela da ga gađa njime. Rale je dobro prošao. Ana je tako bijesna otišla u svoj stan na Voždovcu i blokirala ga je na telefonu. Poslije nekoliko dana, kad se malo smirila, ponašala se kao da se ništa nije ni desilo", ispričao je sagovornik Kurira.

Goran Ratković Rale se oglasio povodom spekulacija i nije krio da je došlo do neprijatne situacije u njegovom odnosu sa Anom Nikolić.

Sad je sve okej. Kod nas je to turbulentno, pravi rolerkoster. Guramo, držimo se. Glavni problem su Anin karakter i nepovjerenje. Tolika je ljubav između nas da to i pravi prepreke. Mislim da bi za nas bilo bolje kad bismo se manje voljeli. Ana misli da ja nju nešto lažem. Meni tu ništa nije jasno, očigledno da ima neke traume. Konstantno misli o nekim vezama iz prošlosti. Jednom mi je razlupala i razvezala cijeli studio, monitore...Sad mi je i jedan televizor razbila, ma to je ludilo samo neko. Ona je takva, ne možeš je zaustaviti. Ja to i volim. Razbila mi je TV, ja sam uzeo još jedan veći. Šta treba manji... Samo neka roka", rekao je Rale.

Bacala mu stvari sa terase

U septembru prošle godine, mediji su preneli da je Ana Nikolić bacala Raletove stvari sa terase njenog stana.

Ana Nikolić je tada preko Instagrama saopštila pratiocima da je prekinula vezu sa Goranom Ratkovićem Raletom, a

mediji su prenijeli da je pjevačica bila toliko ljuta na bivšeg partnera da je prije nekoliko dana odlučila da mu se osveti, tako što mu je bacila sve stvari s terase stana na Voždovcu gdje ona živi.

Rale je uskoro došao na Voždovac, a nakon što je sakupio svu svoju garderobu s pločnika ispred zgrade, molio ju je da ga pusti u stan kako bi razgovarali. On ju je ubjeđivao nekoliko minuta, a kad je shvatio da neće uspjeti da je ubijedi, otišao je. Ana je nešto kasnije izašla iz stana i uputila se ka jednom tržnom centru u Beogradu na vodi, gdje najčešće i provodi vrijeme.