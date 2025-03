Pjevačici uklonjeno 10 pjesama sa Jutjuba: Iznela optužbe na račun Ane Nikolić i bivšeg dečka, uslijedio šok

Olja Bajrami se nije oglašavala ovim povodom

Izvor: Youtube/Olja Bajrami Official

Pjevačici Olji Bajrami skinuto je 10 pesama sa Jutjuba.

Olji Bajrami je juče sa oficijalnog Jutjub kanala nestalo nekoliko pjesama, sve koje kao autor potpisuje njen bivši partner Goran Ratković Rale.

Od pjesme "NMG JBG", preko "Poroci", "Armiej sećanja", "Dijagnoza", "Vodi ga", "9. mart", pa zatim i duetske numere sa "Projekt bendom" i Arminom Dedićem, kao i kaveri za pjesmu "Bel", "Za moje dobro", "Muziku pojačaj", "Dvije muzike"...

Nakon što su joj uklonjene ove pjesme, Olja se još uvijek nije oglašavala.

Olja Bajrami je prije nekoliko mjeseci bila u centru skandala jer se posvađala sa Anom Nikolić i to zbog kompozitora Gorana Ratkovića Raleta. Njih dvije su se nakon svega čule i zakopale ratne sjekire.

Pjevačica je sada riješila da konačno otkrije šta se stvarno dogodilo između nje i Ane Nikolić i u kakvim je odnosima ona bila sa

kompozitorom Raletom.

Ona je najprije ispričala kako je došlo do svađe sa koleginicom.

"Moram da kažem na početku da sam se sa Anom čula, mi smo razgovarale i razjasnile sve! Jasno je i njoj i meni šta je bio cilj. Rale je sve namjestio, on je stvorio taj trougao, koji ne postoji, ali je on tako izrežirao sve u svoju korist. Ja sam se nakon te noći sa njima svađala medijskim putem, a onda smo se Ana i ja čule i ja sam rekla da je neću tužiti jer nije kriva ona. Raleta su žene stvorile, on je danas gdje jeste zbog žena. Njemu i Ani želim sreću, oni su meni jako smiješni zajedno, zabavni... Išla bih na svadbu da im zapjevam, ako me pozovu", rekla je Olja u jednoj emisiji.

(Blic, MONDO)