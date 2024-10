"Bio sam klinički mrtav 15 sekundi": Otac Maje Marinković završio u komi, evo kakvo je sada stanje

Nakon što je Maja Marinković otkrila da je njen otac bolestan, Radomir Marinković Taki oglasio se sa medije i ispričao više detalja.

Izvor: Instagram/takitadza/screenshot

Bivša rijaliti učesnica Maja Marinković nedavno je gostovala u jednoj emisiji gde je ispričala kako je njen otac Radomir Taki Marinković bolestan, a sada se za domaće medije oglasio i on. Kako je otkrio on je nedavno doživio kliničku smrt zbog čega ga sada očekuju ozbiljna ispitivanja.

On će morati da bude hospitalizovan, kako bi ljekari uradili kompletna ispitivanja - "Da, mnogo sam bolestan, bio sam u komi, bio sam čak 15 sekundi klinički mrtav", rekao je Radomir Taki Marinković.

Kako je naveo sada ga očekuju ispitivanja, jer ljekari još ne znaju tačan uzrok njegovih problema, ali Taki ima vjere u doktore Bio sam 15 sekundi klinički mrtav, stalo mi je srce. Bogu hvala naši doktori su ažurni, sada pijem ljekove, imam terapiju, očekuju me i dodatna ispitivanja... Ne sumnjam u medicinu, vjerujem da će sve biti kako treba i u najboljem redu", ispričao je Marinković i dodao da ga iz tih razloga danima nije bilo u javnosti.

Maja Marinković je tokom gostovanja na Red televiziji o zdravlju svog oca rekla: "Taki je ozbiljno bolestan i čak će morati da se hospitalizuje na par dana, tako da sam odlučila da ga sklonim sa događanja i o mojim ljubavnim odnosima. On je navikao da je oko mene haos i on zna kada je nešto tačno ili nije, takođe ne dozvoljavam da se neko miješa u moj privatan život i ja sve sama radim. Riješiče se sve to, ne sumnjam ja u medicinu".