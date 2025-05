Progovorio bivši saradnik Milice Pavlović, iznio sve javno: "Ružno smo se rastali, kada bih je vidio"

Fotograf Dušan Petrović otkrio je da je već prekinuo saradnju i odnos sa Milicom, ali da je ovoga puta definitivno, budući da nije bio ispoštovan ni kao prijatelj, ni kao saradnik, ali ni kao čovjek.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dugogodišnja i veoma uspješna saradnja muzičke zvijezde Milice Pavlović i fotografa Dušana Petrovića prekinuta je prije dvije i po godine, ali se i dalje spekuliše šta je bio razlog sukoba i prekida iste.

Dušan je o svemu tome sada progovorio u podkastu "5Cast" te otkrio brojne detalje o njihovom prijateljstvu, saradnji, ali i činjenici da se Milica dosta promijenila, što je veoma uticalo na njihov odnos.

"Sa Milicom sam krenuo da radim slično kao i sa Zoranom i sa svim tim ljudima, preko te agencije. Milica je od samog početka imala uvijek dobru produkciju, uvijek drugačije spotove i nekako stvarno je osoba koja se izdvojila. Jako se trudila da to njeno stvarno izgleda za to vrijeme na stvarno visokom nivou i tako je imala puno dobrih modela s godinama u svojim spotovima koje je uglavno uzimala u toj agenciji. Ja sam u to vrijeme fotograf koji je zaposlen u agenciji i tako smo se upoznali. Radili smo na prvom projektu nakon Tanga, mislim da je u pitanju "Pakleni plan". Tada smo se upoznali, da kažem, na samom početku. Ja znam u kom će pravcu sad da ide ovaj cijeli razgovor i to je normalno i svi znaju da Milica i ja više nismo u kontaktu, ali ja bih stvarno bio jako ciničan i stvarno bih zvučalo pogrešno da ja sad pričam o nekom neke loše stvari a radi se o osobi s kojom sam proveo i radio toliko godina. I nekako je Milica bila osoba na početku te karijere i moje i njene koja je razumjela sve to i imali smo umjetničku slobodu. Mi izmišljali i smišljali. Tad nije bila ova era Pinteresta i toliko inspiracija na sve strane, nego smo jednostavno smišljali. Prije snimanja smo išli po raznim radnjama, čak smo išli i po kineskim radnjama. Kupovali smo nadogradnje, perike", rekao je Dušan, te priznao da je duo prekinuo saradnju 2018. godine, ali i činjenicu da Milica ne voli da čuje istinu od svojih bliskih ljudi.

Dušan Petrović

Izvor: Instagram/dusannpetrovic

"Nije bila spremna da čuje istinu, ništa ja njoj nisam rekao, ali jednostavno imali smo mnogo blizak odnos. Ona je u tom momentu već krenula, imala je ozbiljan zalet i ozbiljnu karijeru i ušla je u neko svoje, ne znam kako da opišem, drugačije, ušla je u neko svoje stanje, koje se nije poklopilo sa mnom. I jednostavno nije bilo uopšte priče ikakve da sad mi nešto tu nastavljamo i da ispravljamo, jer nismo mogli da ispravimo. Nismo se uopšte razumjeli i jednostavno smo drugačije razmišljali. Mi smo tad prekinuli saradnju 2018. godine i onda smo 2021. je obnovili. I nekako kada prođe neko vrijeme... Kada me je pozvala te 2021., ja moram da priznam da sam se iznenadio jer znam nju da je ona, kako kaže, lav. I znamo lavovi kako razmišljaju. I nekako smo tada tu saradnju obnovili. Sjećam se da sam ja tada snimao vlogove i da sam baš to kroz šalu pričao. Kao ljudi, znate, da smo se mi svađali, da nismo bili dobri i evo vidite ko je tu (smijeh). I nekako smo to stvarno okrenuli na šalu i onda smo opet radili ali jednostavno, eto... Nije uspjelo", iskren je bio Petrović, koji je otkrio da nije bio ispoštovan:

"Odlučio sam da cijenim i da poštujem sebe. I onog momenta kada sam osjetio da nisam ispoštovan, u prijateljskom odnosu, ne pričam o poslovnom odnosu, nego o prijateljskom i ljudskom odnosu, pružio sam ruku i rekao, to je to."

"Ružno smo se razišli"

Dušan je istakao da mjesta za pomirenje nema, ali da nema zlu krv kada je ona, ali i generalno svi ostali ljudi u pitanju, sa kojima više ne komunicira.

"Iskreno mislim da ne, jer previše drugačije razmišljamo, drugačije vrednujemo neke stvari. Drugačije gledamo na okolnosti i meni je negdje krivo što je ona u tom pravcu okrenula svoju karijeru i saradnju sa mnogim ljudima. I nekako mislim da je neko ko je imao strašan potencijal. I, iskreno, ne znam u kom će to pravcu ići, ne zato što ona nije talentovana, nego isključivo zbog tog njenog stava. Ja kažem, ja sam lud. Ja za sebe isto kažem da sam lud. Ja mislim da si ti preluda, ali ja to kažem u smislu, ne da nekog uvrijedim, ali nekako ta ludost mora da ima neku granicu. Tako da, eto, neka to bude zaključak sa Milicom. Mnogo smo mi bili privatno dobri i kada se ta iluzija meni srušila, moram da kažem, o tom našem prijateljstvu i odnosu, jer sam ja na to gledao na jedan način, jednostavno je tu bilo vreme da se to prekine, da ne bi otišlo u još ne znam kom gorem smjeru. I ružno smo se rastali, iskreno. Ružno smo se rastali, ali to ne znači da ja imam zlu krv. Tipa, stvarno kada bih je vidio, toliko godina zajedničkih predivnih stvari, naravno da bi se javio i nekako, ja i dan-danas njoj želim sve najbolje, i dan-danas nisam ona osoba koja kad pusti, kad krene njena pjesma kaže, ha, gasite, neću da to slušam. Bukvalno nemam tu zlu krv, ali da li mislim da će to ikada moći da se opet obnovi, ja iskreno mislim da ne."