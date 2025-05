"Upoznala sam ga kad sam imala 17 godina, mislila sam da će me zaprositi": Sandra Afrika otkrila sve o vezi sa Mikišom

Pjevačica Sandra Afrika se na početku karijere zabavlja sa menadžerom Aleksandrom Moskovljevićem Mikišom

Pjevačica Sandra Afrika (37) je godinama bila u vezi sa svojim sadašnjim menadžerom Aleksandrom Moskovljevićem Mikišom, međutim do braka nije došlo.

Sandra i Mikiša su bili u vezi deset godina pjevačica je jednom prilikom priznala da je očekivala da će je zaprosi.

"Moja karijera je praktično počela zahvaljujući njemu. Tada sam imala svega 17 ili 18 godina. Bila sam mlada, nesigurna, ali on je vjerovao u mene i gurao me naprijed. On je vidio nešto što ja tada nisam", ispričala je Sandra i otkrila da njihova veza nije uspjela jer su im se razlikovali pogledi na budućnost.

Ovako izgleda Mikiša:

"Nas dvoje nismo zajedno već sedam godina. Vremenom se sve promijenilo - i on i ja. On je bio mnogo stariji od mene i potpuno posvećen poslu. Ja sam s godinama počela da gledam na život iz druge perspektive. Nismo imali djece, možda bi sve bilo drugačije da smo ih imali... Možda bi nas to dodatno povezalo", rekla je Sandra Afrika i dodala da je priželjkivala vjeridbu, ali do toga nije došlo.

"Ne možeš ti sa nekim da budeš 300 godina, a da se ništa ne promijeni. Bila je to moja najduža i najznačajnija veza. Iskreno, očekivala sam da će doći taj trenutak kada će me zaprositi. Ali kod njega se to podrazumijevalo - deset godina zajedno, on me već doživljavao kao svoju ženu. Nikada mu to nisam zamjerila. Ako nije bilo suđeno - onda nije. Vjerujem da se ljudi pojavljuju u našem životu s razlogom. A da nije bilo njega, ko zna da li bih danas bila tu gdje jesam", zaključila je pjevačica za "Hype".

