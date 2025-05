"Tvrdoglava je, klinačke bolesti": Teodora konačno otkrila detalje svađe sa Tamarom Milutinović

Teodora je takođe priznala da nikada nisu rekle jedna drugoj sve što imaju, a i kako bi reagovala kada bi se srele uživo.

Godinama se priča o odnosu Teodore Džehverović i Tamare Milutinović koje su svojevremeno, zajedno sa Gogom Gačić, činile muzičku grupu "Đavolice".

Tamara Milutinović je u nekoliko navrata, kada je bila pitana na tu temu, rekla da njih dve nemaju nikakav odnos, ali da ne želi ništa loše da kaže o njoj.

Teodora je sada, u podkastu "5Cast", detaljnije govorila o Tamari i tome kako vidi njihov odnos.

"Tamara je onako veoma jedna, jedna...", počela je Teodora, a onda ju je autorka i voditeljka podkasta s osmjehom upitala zašto pravi dramsku pauzu.

"Ne, ništa loše, samo želim da nađem adekvatnu riječ. Jedna tvrdoglava osoba i ima onako jak karakter, da ne kažem zeznut. Ja sam to negdje odmah osjetila da je ona dominantna i da mora da bude kako ona želi. U tom trenutku ti sve doživljavaš srčano. Da sada mogu da vratim vrijeme, iz ove perspektive, naravno da ne bih tako reagovala, niti bih to tako shvatila. Prosto, normalno je da svaka za sebe želi najbolje i da ona bude prva i da ona bude u sredini. Uvijek se postavljalo pitanje ko će da bude u sredini, pa kako, pa što... Mislim, to su negdje onako klinačke bolesti, što je i normalno. To je bilo prije osam godina i vraćamo se na tu temu kao šta je zapravo bio problem", rekla je Teodora.

"Nezrelost. Nezrelost je bio problem. Mislim da je to zapravo bio najveći problem. Što se tiče njih dvije, da spomenem i drugu djevojku, stvarno nemam apsolutno nikakvu lošu emociju, niti želim da ih pamtim po tome, mislim da je to onako... kao srednja škola tada bilo. Sigurno svako od nas nije bio sa nekim okej tokom srednje škole i danas kada se sretne bude super i zaboravio je sve. Kao "jaoj kako smo djeca bili, oko čega smo se mi svađali". Tako da mislim da bi se to negdje i sada sa nama desilo. I to ovako stvarno kažem iz srca da nemam ništa protiv i stvarno želim obema svu sreću ovog svijeta", objasnila je Džehverovićeva.

Takođe je priznala da nikada nisu rekle jedna drugoj sve što imaju.

"Ne, pa eto nikada, vjerovatno ni ona sada možda ne želi da se time bavi, da napišemo jedno drugoj poruku, prosto eto to je tako ostalo."

Ipak, Teodora priznaje, kada bi se srele negdje uživo vjerovatno bi popričale.

"Pa ne znam, mislim, možda kada bismo se srele negdje privatnije, možda bismo porazgovarale. Sada da smo negdje na nekom događaju, vjerovatno bi ona imala tu neke svoje obaveze ili svoje ljude sa kojima bi pričala, ali kada bi bilo nešto ovako malo intimnije, vjerovatno bih se nasmijala svemu tome kao i sada dok sve ovo pričam."

S obzirom na to da Teodoru često porede sa Tamarom i na društvenim mrežama komentarišu da mnogo liči na nju, pitali smo je i da li joj to smeta.

"Iskreno ti kažem, ne smeta mi, zato što je Tamara stvarno lijepa devojka, zgodna i poslije porođaja se stvarno povratila karijerno i fizički, i svaka joj čast na tome. Šta god možda ljudi mislili, stvarno mi je drago. Vjeruj mi ja kad vidim nju nekad u nekom intervjuu kažem: "Bože, stvarno ličimo baš." A tada, na primjer, uopšte nisam imala takav osjećaj. A sada vjerovatno boja kose, i ja sam negde sazrala, tako da stvarno imamo sličnosti."

