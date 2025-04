Teodora Džehverović konačno objavila snimak sa dečkom: Osmijeh ne skida sa lica, sada je sve javno

Teodora je u više navrata izjavila kako o svom privatnom životu ne želi da priča, ali je možda to sve uradila sa namjerom da se o njoj priča, ali i piše.

Izvor: Printscreen/Instagram/Teodora Džehverović

Pjevačica Teodora Džehverović (28) uživa u emotivnoj vezi sa košarkašem Maticem Rebecom (30), ali i dalje veoma pažljivo čuva svoju privatnost od očiju javnosti.

Njih dvoje se ne pojavljuju zajedno na javnim događajima, a Teodora nerado govori o svom ljubavnom životu, što je pokazala i u gostovanju kod Ognjena Amidžića.

Na pitanje o vezi sa slovenačkim sportistom, Teodora je pokušala da skrene priču:

"Nikad od mene ništa nećete čuti, što se mene tiče. Moja mama bi možda voljela da mi je Rebec dečko. Djeluje kao fin momak, kulturan, pa možda ona privlači... Šta pričaš, to i privlačiš. Mi se ne družimo. Znam, čula sam, jer su me spajali sa njim, ali ga ne znam", pokušala je da zataška odnos sa Maticem, iako je on baš na njen rođendan objavio njihovu zajedničku fotografiju na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram

Ipak, izgleda da emocije ne može da sakrije u potpunosti. Teodora je na Instagramu, gdje je veoma aktivna, najprije podijelila fotografiju na kojoj se vidi kako nasmijana drži muškarca za ruku, a zatim objavila i snimak iz automobila dok zajedno uživaju u vožnji.

U video-snimku pjeva pjesmu "Prava ljubav".