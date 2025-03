Trudna Prijovićka poslala iznenađenje Mariji Šerifović tokom koncerta u Beogradu: Pjevačica ostala bez teksta

Brojne javne ličnosti pružile su podršku Mariji svojim dolaskom, a mnogi je takođe i privatno slušaju.

Izvor: Kurir

Pop zvijezda Marija Šerifović pet večeri zaredom priređuje spektakl u Sava centru, gdje je rasprodala sve koncerte i zakazala šesti, u maju ove godine.

Mariji će večeras biti poslednji koncert u Plavoj dvorani, a brojne javne ličnosti našle su se u prvim redovima gotovo na svakom njenom koncertu u Beogradu.

Ipak, bilo je i onih koje su bile spriječene da dođu, ali su se oglasile emotivnim riječima i čestitale Mariji uspjeh.

Jedna od njih je i njena koleginica i prijatelja, folk pjevačica Aleksandra Prijović, koja je zbog bolesti i trudnoće bila spriječena da prisustvuje koncertima, ali je Mariji poslala prelijep buket cvijeća u obliku srca, koji je Marija pokazala u jednom od svojih vlogova na Jutjubu.

Izvor: Youtube

Marija se oduševila poklonom i zahvalila mlađoj koleginici.

Incident na koncertu

Pop pjevačica Marija Šerifović održala je u ponedjeljak drugi od pet rasprodatih koncerata u Sava centru u Beogradu.

Veliki broj poznatih ličnosti našao se u publici, a među njima je bila i Ceca Ražnatović, Ilda Šaulić, Đorđe Davic, Nadica Ademov, Ana Sević, kao i mnogi drugi.

Marija je bila dobro raspoložena, Sava centar bio je prepun, a publika sve vrijeme na nogama, međutim iz publike su se mogla čuti pojedina dobacivanja.

"Molim te, nemoj da me prekidaš, malo me to pi*i po živcima, hvala ti", rekla je Marija, pa nastavila: