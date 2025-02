Šok, Baka Prase ponovo na Jutjubu: Stavio masku i zamalo zaplakao, rekao da mu "pakuju" utaju poreza

Jutjuber Bogdan Ilić se oglasio na Jutjubu u videu koji se zove "Poslednje zbogom?"

Izvor: YouTube/NIJE Baka Prase

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, jedan od najuspješnijih jutjubera u Srbiji i regionu, prije nekoliko dana je pratiocima objasnio da mu je zauvijek mu zabranjeno da snima i objavljuje sadržaj na platformi Jutjub.

Ovu vijest podijelio je sa svojim pratiocima putem Instagrama, a danas je kao bomba odjeknula vijest i da je nije platio porez zbog čega mu prijeti zatvorska kazna.

Ilić se ubrzo oglasio na Instagramu, poručio da "nije imao sitno", da bi večeras iznenadio pratioce i na kanalu "Nije Baka Prase", objavio video kao "neko drugi", pošto je njemu zabranjeno da se pojavljuje na platformi.

Preko lica je nosio crnu masku i rekao da ga je Baka Prase zamolio da pratiocima prenese njegovu poruku, zbog čega će ga citirati.

Baka je u govoru istakao da mu je najteže zbog uspomena koje su nestale s brisanjem njegovih kanala, zbog čega se momente činilo da mu drhti glas i da je na granici da zaplače

"Hvala na svemu, iskreno, ne znam kako da se zahvalim za sve. Za ovih par dana što nisam snimao razmišljao sam o svemu i shvatio da sam umoran, da nemam vremena ni za šta osim za Jutjub, a sada imam više vremena da provodim s ljudima koje volim.

Snimao sam koliko sam snimao, pitanje je da li sad mogu. Zaradio sam dovoljno da ne moram kameru da upalim, vi ste mi to omogućili, da ne moram da brinem finansijski.

Boli me što su ugasili glavni kanal - zaista ne znam zašto, ne znam ko stoji iza toga, borim se trudim se ine znam da li će to uspjeti. Najviše me bole uspomene, sve što sam uradio poslednjih 9 godina, svi koji me pratite od tad, znate kroz šta sam prolazio. To me boli, uspomene, pjesme, klipovi kad sam bio mali, s onom kosicom, sve te neke lijepe uspomene..."

Ne znam šta da radim, dobio sam ban na Jutjubu, ne smijem da se pojavim na Jutjubu, ni na nečijem kanalu, ali razmišljam šta mi je činiti, ali ne znam, majke mi, šta da radim. Zbog vas bih jedino nastavio da snimam, ušao sam u poslove, neću da otkrijem koje pogotovo zbog poreza što pričaju, pakuju da sam utajio, znate ono, svi vole da šutiraju kad sam na dnu. Iskreno imam prihode bez jutjuba, bez snimanja, bez kocke, lagan sam, jeste manje para, ali dosta da pristojno živim.

Razmisliću, hvala svima na lijepim riječima", rekao je Baka na kraju