Na Netfliks stigao novi naučnofantastični triler: Nestanak struje pokreće priču koja će vas prikovati za ekran

"The Eternaut" počinje jedne naizgled obične ljetnje večeri u Buenos Ajresu, sve je predivno, ljudi završavaju svoja obaveze, sve dok u gradu ne nestane struja.

Postapokaliptične priče danas su česta tema u popularnoj kulturi. Još uvijek nisu dostigle tačku zasićenja, ali to jasno pokazuje širi trend - neki od najgledanijih narativa na televiziji trenutno su naslovi poput "The Last of Us", "Silo", "Fallout" i drugih.