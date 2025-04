"Šta treba, da umirem, padam u nesvijest?": Viki Miljković pobijesnila zbog negativnih komentara nakon smrti brata

Viki se osvrnula na negativne komentare da je jako brzo održala nastup nakon smrti brata.

Viki Miljković se danas pojavila na snimanju emisije "Zvezde Granda“ nakon što je doživjela veliki porodični gubitak – smrt rođenog brata.

Pjevačica je otvoreno govorila o bolu koji proživljava posle teške porodične tragedije, ali se osvrnula i na negativne komentare koji su je u međuvremenu pogodili.

Na snimanje emisije stigla je odjevena u crne pantalone i crnu majicu, a naočare za sunce nije skidala.

"Lakše mi je da sam među ljudima, da se krećem i komuniciram jer ja da mogu da vratim brata ne bih ništa radila. Ništa ne mogu da promijenim, život ide dalje, teško sam to podnijela, i dalje mi je teško, to se žali cio život. Dubina te boli i te tuge traje cio život. Moram da s vratim putem koji bi on volio da idem", rekla je Viki i prokomentarisala negativne komentare na društvenim mrežama nakon što je počela da nastupa, ubrzo nakon smrti brata:

"Niko ne može da sudi dok ne uđe u tuđu kožu. Kako je mom srcu i mojoj duši, to znam ja. Šta treba da umirem, da padam u nesvijest, ja nikad svoje emocije nisam pokazivala javno i onda će ljudi reći, jao jadna. Niti sam jadna, niti tražim da me ko žali, moju tugu i bol zna samo moja porodica. Javna sam ličnost i bol treba da nosim dostojanstveno. Najbolje da svako pogleda prvo sebe, počisti u svojoj kući, u svom dvorištu i kad bi svako vodio računa prije svega o sebi, ovaj svijet bi bio bolji", rekla je Viki vidno bijesna za Blic.