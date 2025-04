Jedina pevačica sa kojom Čola ne priča već 40 godina: Svi mislili da mu je devojka, a onda je jedno izgovorila

Pevačica je istakla da posredi nesporazum, kao i da bi volela da se pomire, ali, po svemu sudeći, Zdravko Čolić za to ne želi da čuje

Leposava Stefanović, svima poznata kao Lokica, ostala je upamćena kao pionirka plesa i koreografije na jugoslovenskoj muzičkoj sceni. Njeno ime neraskidivo je povezano sa zlatnim godinama estrade, a posebno sa Zdravkom Čolićem, s kojim je dugi niz godina gajila blisko prijateljstvo (iako su mnogi mislili i da su zajedno), sve dok jedna izgovorena rečenica nije zauvek promenila njihov odnos.

Tokom sedamdesetih i osamdesetih, Leposava i njena čuvena plesna grupa "Lokice", prepoznatljive po plavim bob frizurama koje su postale pravi trend, bile su neizostavan deo Čoline muzičke imperije.

Sarađivali su na mnogim nastupima, među kojima je i turneja "Putujući zemljotres", koja je ostala upisana u istoriji domaće pop scene kao jedno od najspektakularnijih putovanja kroz muziku i scenski performans. A onda, sve se, gotovo preko noći, zauvek promenilo.

"Morala sam to reći, žao mi je"

Njihovo prijateljstvo okončano je nesporazumom kada je Lokica, navodno, uvredila Čolića. Nakon što se vratio iz vojske 1978. godine, Čola je prestao da komunicira sa njom. Lokica je više puta naglasila koliko joj je žao zbog toga.

Prema njenim rečima, problem je nastao kada je izjavila da Čolić "nije talentovan za ples", što je njega duboko povredilo. Čola je ovu izjavu shvatio lično i nikada je nije zaboravio.

"Nakon toga, naše prijateljstvo je prestalo. Morala sam to reći jer je Rica to tražio. Žao mi je. Nikada ne govorim loše o ljudima. Samo sam objasnila da on nije imao talent za ples, ali smo vežbanjem postigli rezultat. Naučio je da pleše. Volela bih da se pomirimo zbog njegovih kćeri i žene. I ja sada imam unuku. Možda je to bila neka vrsta ljubomore", izjavila je Lokica.

Iako je prošlo mnogo vremena, Zdravko Čolić se nikada nije javno oglasio o ovom sukobu, a legendarni duo koji je nekada vladao muzičkom scenom, nikada nije obnovio svoje prijateljstvo.

