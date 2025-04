Pjevačica je godinama bila na meti glasina, a mediji tvrdili da su Zdravko Čolić i Željko Ražnatović Arkan ludjeli za njom

Izvor: MN Press, Youtube/Extra FM/Screenshot

Početkom osamdesetih gotovo da nije bilo muškarca u staroj Jugi koji nije bila opčinjen fatalnom Splićankom koja je zapalila ovdašnju muzičku scenu. Tadašnja članica grupe "More" Dorotea Savile nikog nije ostavljala ravnodušnim, posebno posle 1986, kada je uplovila u solo vode. Tada je šira publika upoznaje kao Doris Dragović, ali uprkos ogromnoj popularnosti, o njenom životu malo toga se znalo.

To ipak nije sprečavalo javnost da ispreda priče o zanosnoj pjevačici. O njenom životu, naročito emotivnom, kružile su razne glasine koje nikad nije demantovala. Prašina se stišala kada se 1990. godine udala za vateprolistu Marija Budimira, s kojim je i danas u srećnom braku.

Dvije možda najglasnije priče koje su je pratile bile su vezane za Željka Ražnatovića Arkana, ali i za Čolu.

Vidi opis Arkan pričao da od nje "nema bolje u krevetu": Svi ludjeli za fatalnom Splićankom, a pjevač 40 godina čuvao tajnu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/Youtube/AP Archive Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/Ami G Show/MN Press Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Privatna ahiva Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube/ Prostorni Aktivista /printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

Brojni izvori su svojevremeno tvrdili da je Arkan prije Cece navodno bio lud za Doris Dragović, te je tako jednom prilikom i Nebojša Tubić Žabac ispričao da je Željko Ražnatović "odlepio" za slavnom Hrvaticom.

"Kada je i Arkan konačno spavao s njom, rekao mi je da mu je to bio najbolji s*ks u životu! Bio je potpuno očaran tom ženom. Rekao mi je da to nije normalna ženska, već da da je vrh vrhova", rekao je on.

Izvor: Kurir TV printscreen

Mediji su ranije prenijeli da je Arkan navodno nagovarao Doris da se zbog njega preseli u Beograd, a estradni menadžer Vlada Perović ispričao je kako je jednom prilikom zatekao Doris i Arkana u separeu svog kluba.

Vidi opis Arkan pričao da od nje "nema bolje u krevetu": Svi ludjeli za fatalnom Splićankom, a pjevač 40 godina čuvao tajnu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/screenshot/Tonika Records Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube/screenshot/Tonika Records Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Youtube/screenshot/Tonika Records Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Youtube/screenshot/Tonika Records Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Youtube/screenshot/Tonika Records Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube/screenshot/Tonika Records Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Youtube/screenshot/Tonika Records Br. slika: 7 7 / 7

Vlada je istakao da je on prvi u Beograd doveo Doris, te da je živjela kod njega i da kada su se poslovno razišli nije je vidio sve do jedne večeri.

"Arkan i Doris su negdje upoznali u gradu. Znam da ih ja nisam upoznao. Ona je tada došla sa njim kod mene u klub. Kada sam došao u lokal u jedan sat, oni su već bili tamo. Posle je ona to negirala u hrvatskim novinama. Bila je to velika afera. Objavljene su bile i slike kako ona sjedi sa njim u separeu", ispričao je on jednom prilikom i na pitanje da li su Doris i Arkan bili u vezi samo je kratko rekao: "Možda su i bili u vezi, ne znam zaista".

"Čolina rak-rana"

Za Doris se smatralo i da je "imala nešto" sa nekada jednim od najvećih zavodnika sa ovih prostora, Zdravkom Čolićem. Pričalo se da je bila njegova "rak rana", mada su mediji tada povezivali slavnog pjevača sa skoro svakom ljepoticom. Ipak, kada se zanosna Splićanka pojavila u spotu za njegovu pjesmu "Ti možeš sve, al' jedno ne", glasine su ponovo počele,

Čola je decenijama krio istinu o njihovom odnosu. Tek je mnogo godina kasnije objasnio o čemu se, zapravo, radilo. Zdravko je priznao da je očijukao sa Doris.

Izvor: YouTube/ Doris Dragović - Službeni kanal/printscreen

"To je bio šou "Ti si mi u krvi", koji smo snimali u Deliblatskoj pješčari i Novom Sadu. Nedavno smo se sreli na zagrebačkoj televiziji, a Doris mi je u šali rekla: "Ja sam Ruška, sjećaš se?" Naime, bila je Ruška u istoimenom spotu. Tada je pjevala u splitskoj grupi "More". Bila je vrlo zgodna, malo smo očijukali, bilo mi je slatko. Žao mi je što je većina tog materijala izgubljena", rekao je legendarni pjevač svojevremeno za "Večernje novosti" stavivši tako tačku na priče da je između njih bilo nečeg višeg od prolaznog flerta.

(Kurir, MONDO)