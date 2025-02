"Dosta ljudi je pljuje i nisam iznenađena": Šok ispovijest o Blejk Lajvli, drugarica iz srednje oplela po glumici

"Neki ljudi iz srednje su bili finiji, neki manje fini... razumijete šta hoću da kažem?", rekla je frizerka Linet Kešišijan

Glumica Blejk Lajvli obilježila je kraj prošle godine i početak ove, tužbom za se*sualno uznemiravanje protiv Džastina Baldonija, kolege iz filma "It ends with us". Baldoni je odgovorio kontratužbom za klevetu i snimcima na kojima se otkriva šta se dešavalo na snimanju, a sada je o supruzi Rajana Rejnoldsa progovorila i njena školska drugarica.