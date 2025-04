"End, aj viš tu ju đoj": Haos na mrežama zbog Viki Miljković koja pjeva pjesmu od Vitni, ovo morate da čujete!

Viki je jednom prilikom otpjevala kultni hit Vitni Hjuston "I Will Always Love You", a ova izvedba sada je ponovo postala viralna na mrežama

Izvor: pritnscreen/youtube/SuperToyboy18

Nema mnogo pjevača koji su se usudili da otpjevaju neke od vokalno najtežih numera svih vremena kakva je, primjera radi, "I Will Always Love You" Vitni Hjuston.

Podsjetimo, ona je ovu pesmu proslavila 1992. godine u filmu "The Bodyguard", a izvorno ju je napisala i otpjevala Doli Parton i to još 1973. Međutim, verzija Hjustonove postala je globalni hit zahvaljujući snažnoj vokalnoj interpretaciji i emotivnoj snazi.

Tokom svih ovih godina popularnost balade nije jenjavala, ali su bile rjietke pjevačice koje su "i Will Alway Love You" izvele tako moćno.

Poslušajte kako je to pjevala Vitni:

Vitni Hjuston "I Will Always Love You" Izvor: YouTube

No, u moru onih koji su pokušali da zahtjevnu pjesmu otpjevaju našla se i jedna domaća zvijezda, pjevačica Viki Miljković.

Ona je kultni hit izvela u Pink paradi, sada već davne 2005. godine, a ova izvedba sada je postala viralna na mrežama, i to iz razloga što je Miljkovićeva loše izgovarala tekst pjesme, ali je dodala i neke "narodnjačke" ukrase.

Očekivano, komentari nisu izostali, a na TikToku je danima haos zbog Viki:

"Daćete mi jedan Đoj od narandže i hepi Nes", "Džoj brate kako si", "Ovo je, ako niste znali, niški koncept engleskog jezika, tako da, ne dirajte mi Vikicu", "Vitni Folkson", "Endaaa iaaaaa", "Tuju đoj"... samo je djelić urnebesnih komentara.

Poslušajte cijelu izvedbu: