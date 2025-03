Rada Vasić u lošem stanju nakon smrti muža: Seli se u Nemačku, ćerka u rijalitiju još uvek ne zna ništa

Ćerka Ivana progovorila je kako se porodica nosi sa gubitkom, a potom istakla da je Radi najteže, budući da su bili veoma vezani i dugo u braku.

Izvor: Kurir

Ivana Nikolić, sestra rijaliti učesnice Ane Nikolić i ćerka Rade Vasić, zatekla se u Nemačkoj kada je primila tragičnu vest o smrti njihovog oca, Radeta Vasića.

Ovaj bolan trenutak dočekala je daleko od porodice, što joj je dodatno otežalo suočavanje s gubitkom, a sada, prvi put nakon sahrane, Ivana je odlučila da javno progovori o emotivnim i potresnim trenucima koje su doživeli.

"On je išao tri puta nedeljno na dijalize... Tata je bio u bolnici, slošilo mu se. Svi smo se nadali da će da me sačeka, trebala sam u nedelju da budem kući. U petak me je zvala mama, bio mi je isključen internet, htela sam da odmorim... Zet me je zvao, on mi je saopštio te tužne vesti. Krenula sam da se čupam, udaram...Krenuli smo odmah kolima za Srbiju... Čula sam se i sa mamom odmah", rekla je Ivana.

Izvor: Kurir

"Mama mi nije dobro, odlazimo u Nemačku"

"Bili smo mi uvek tu za njih, oni su nas jako razmazili. Mama mi nije dobro uopšte. Žena se totalno promenila, njoj je najteže. Rekla sam da ću da ostanem do 40 dana u Srbiji, posle toga mamu vodim kod mene u Nemačku... Svi smo mi tu sa našiom muževima, ali ona ode da legne sama. Oni su bili nerazdvojni, bilo je svađa ali to je normalno... Jako su se voleli. Svima bih poželela da imaju takvog oca. Prviše su nas razmazili, toliko je bio tolerantan", rekla je Ivana u emisiji "Pitam za druga".