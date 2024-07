Rada Vasić progovorila o svadbi druge ćerke Ane.

Izvor: Printscreen Instagram

Bivši rijaliti učesnici i zvijezde društvenih mreža Mika i Giba Vasić promijenili su pol i sada se zovu Ivana i Ana Nikolić.

Vijest o njihovoj odluci i putu odkjeknula je kada su mediji ulovili Ivanu na sopstvenom vjenčanju. Ivana je stala pred matičara sa svojim izabranikom, biznismenom iz Njemačke prošle godine, a sada je to uradila i Ana.

"Prvo se udala Ivana, a sada je i Ana sklopila brak. Otkad su Mika i Giba promijenili pol, ja imam jednog sina i pet ćerki. Zetove uopšte ne odvajam od svog sina, oni me cijene i poštuju. Kada sam bila u bolnici dali su sve od sebe da mi pomognu, trčali su na sve strane da mi spasu život. Imam divnu djecu, ali i divne zetove. Jedan je Njemac, a drugi Srbin", priča Rada

Rada je otkrila kako je zetove prihvatio i njen suprug Rade Vasić.

"Rade je odlično prihvatio i drugog zeta, često se šale i druže, a ja sam malo stroža. Moraju da se znaju neke granice", kaže Rada.

Vidi opis REKLA "DA" , ON NE ZNA DA JE BILA MUŠKO: Novo slavlje kod Vasića - planira i da usvoji djecu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Veliki Brat Live/screenshot Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/@gibavasic/screenshot Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/@gibavasic/screenshot Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/@gibavasic/screenshot Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/@gibavasic/screenshot Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/@gibavasic/screenshot Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/@gibavasic/screenshot Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/sen.trope/screenshot Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Foto/B.R. Br. slika: 9 9 / 9 AD

Rada Vasić je nedavno otkrila da zetovi ne znaju da su Ivana i Ana nekada bile muškarci.

"Obije imaju partnere - Ivana se udala za biznismena, on je stariji, ima oko 40 godina. Ana ima dečka, sad žive zajedno. On je automehaničar u 'Mercedesu'. Isto su godište. Njega nismo upoznali, samo preko videopoziva. Ana hoće da vidi kako je kad žive zajedno, ako to uspije, oni će se vjenčati", rekla je Rada i nastavila da priča o Ivaninom suprugu:

"On malo razumije srpski, ali tamo ima puno naših, to će se brzo saznati. Samo mi treba da se razvedu zbog mene. On ne zna da je Ivana bila muškarac i da je promijenila pol. To mu nikad nije rekla. Otkad su se oni upoznali, moja ćerka je žena i ima vaginu. Nije mu palo na pamet da je bila muško. Isti je slučaj i s Anom. Eto, to je glavni razlog".

Ovako sada izgledaju:

Izvor: Printscreen Instagram