"Odbila sam 10 uloga jer su tražili da budem polugola": Glumica razvezala jezik, rekla javno ovo ime i prezime

Nakon završetka studija, Jelena se suočila s ponudama koje su se uglavnom oslanjale na njen fizički izgled.

Srpska glumica Jelena Jovičić gostovala je nedavno u jednoj emisiji gde je otvoreno govorila o svojoj karijeri, ulogama, radu u pozorištu, izazovima, roditeljstvu, brakovima i drugim temama.

Glumica je, između ostalog, iskreno govorila o uticaju svog izgleda na karijeru, ističući da joj je atraktivnost s jedne strane pomogla, ali i donela određene prepreke i predrasude. Ipak, kroz godine rada i ličnog razvoja, naučila je kako da svoju pojavu iskoristi na pravi način, dok istovremeno dokazuje da je mnogo više od fizičkog izgleda.

„Dosta mi je pomogla, ali i odmoglo. Očekivanja su drugačija, pa i u negativnom smislu, ali mi je više pomoglo jer sam skapirala na brz način kako doći do ljudi i na instant način pokazati da nisam samo atraktivna nego da ima tu nešto više. Volim ovaj posao, temeljna sam, mislim da sam temeljna. Iz ljubavi radim ovaj posao, s godinama je ljubav rasla, tako sam i ja isto saznavala i rasla. Proučavam i psihologiju, pa mi je samospoznaja pomogla da oživim tu atraktivnost i da to što je na prvu loptu to što mi je pomoglo da ostane i danas. Samo što se atraktivnost transformiše – nekada i danas nije isto. Ali i dalje ima tih predrasuda na prvu loptu, kada me vide zgodnu sa plavom kosom – onda me uvek uzimaju za određenu vrstu uloga, to je neka zavodnica recimo, a mislim da bih mogla svašta da igram", rekla je Jovičićeva.

Jelena je takođe otkrila kako je još kao naturščik (bez glumačkog obrazovanja), dobila priliku da uđe u svet glume, ali je tokom školovanja na akademiji morala da odbije mnoge projekte. Nakon završetka studija, suočila se s ponudama koje su se uglavnom oslanjale na njen izgled, zbog čega je donela hrabru odluku da ne prihvata uloge koje je nisu zadovoljavale umetnički.

„Pre nego što sam došla na akademiju bila sam naturščik. Boban Nedejić me je pronašao u Pančevu – ta čuvena priča za koju me svi pitanju. Dok sam bila na akademiji on mi je nudio da idem i u Prag da snimam i tako dalje, ali mi profesor Vlada Jevtović nije dozvoljavao ništa do treće godine i kad prestanete da prihvatate uloge, onda prestanu i da vas traže. Nakon akademije sam odbila deset uloga, velikih i lepih, a odbila sam zato što su sve bile bazirane na tome da ja budem strašno atraktivna i da se šetam polugola. Razmišljala sam šta da radim, neke su bile i super napisane, ali kada mi reditelj kaže ‘ja sam zamišljao da mi pola serije šetaš polugola’ – ja sam to odbijala. Jeste to malo čudno, čak sam od svojih kolega muškaraca dobila kritiku, govorili su mi da nisu čuli da je to neko odbio i da se to ne radi. Ali ja tu nemam šta da igram", rekla je Jovičićeva između ostalog.

