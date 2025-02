Šta sve poseduje uhapšeni verenik Milice Todorović? U Zagrebu lux nekretnine i vozni park od "samo" 500.000 €

Dečko pevačice može da se pohvali ne samo luksuznim kompleksom, već i impresivnim voznim parkom.

Izvor: Instagram/milicatodorovicofficial, Paparazzo lov / DNK

Javnost i dalje ne prestaje da bruju o hapšenju dečka Milice Todorović. Kako su domaći mediji preneli, on je sinoć dao iskaz u policiji nakon što je za njim raspisana Međunarodna poternica Interpola Zagreb, i biće sproveden u Viši sud u Beogradu, gde će biti saslušan.

Navodno se sumnja da je izvršio krivično delo prevare i falsifikovanje KZ Hrvatske. Milica se ovim povodom nije oglašavala, niti će davati izjave, što je potvrdila i za Mondo.

Inače, par nije dugo zajedno, ali su emocije između njih veoma jake.

- Mario je lud za njom, a i ona za njim. Našli su se i čini mi se da će ovaj odnos s vremenom preći u ono pravo. Šta da vam pričam dalje kad je on zbog nje prešao u Beograd da živi. Ne bukvalno, ali ne izbija iz srpske prestonice. Ovde im je jako lepo, Milica je upoznala sve njegove prijatelje, a i on njene. Ne razdvajaju se, on je non-stop kod nje u stanu. Jedino što se ne pojavljuju u javnosti zajedno jer žele da svoju ljubav još uvek kriju. Mario ima uspešan posao u Hrvatskoj i ljude koji rade za njega, a on sve to nadgleda onlajn, a povremeno i ide tamo, kada za to postoje potrebe. Nisu zajedno jedino vikendom, kad Milica ima nastupe - rekao je izvor za domaće medije.

Šta sve poseduje Mario B?

U javnosti se spominje i imovinska karta njenog dečka, a navodno Mario u centru Zagreba poseduje lux kompleks, gde živi već godinama. Takođe u svom vlasništvu ima vozni park koji vredi više miliona evra, jedan od najskupljih automobila je marke "ferari" koji košta više od 500.000 evra, a koji Zagrepčani već prepoznaju kada se pojavi u gradu. Takođe vozi i automobil marke "bentli".

Pogledajte još fotografija Maria:

Kurir.rs/Mondo