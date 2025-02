Otkriveno zašto je uhapšen vjerenik Milice Todorović: Interpol za njim raspisao potjernicu, ovo su detalji

On je uhapšen juče u jednom elitnom naselju u Beogradu, a danas se saznalo šta posrijedi

Nakon vesti da je uhapšen vjerenik pjevačice Milice Todorović, te da je za njim raspisana i Interpolova potjernica, mnogi su se pitali koji je razlog.

Podsjetimo, M.B, biznismen iz Hrvatske dao je iskaz u policiji, a biće sproveden u Viši sud u Beogradu, gde će biti saslušan.

Sada su otkriveni i navodni razlozi zbog kojih je uhapšen. Kako pišu domaći mediji, za njm je raspisana Međunarodna potjernica Interpola Zagreb, za krivično djelo prevare i falsifikovanje KZ Hrvatske.

Nedavno započela vezu sa Hrvatom

Podsjetimo, Milica Todorović, nedavno je uplovila u emotivnu vezu sa Marom koji je zbog nje često dolazio u srpsku prijestonicu.

"Mario je lud za njom, a i ona za njim. Našli su se i čini mi se da će ovaj odnos s vremenom preći u ono pravo. Šta da vam pričam dalje kad je on zbog nje prešao u Beograd da živi. Ne bukvalno, ali ne izbija iz srpske prijestonice. Ovde im je jako lijepo, Milica je upoznala sve njegove prijatelje, a i on njene. Ne razdvajaju se, on je non-stop kod nje u stanu. Jedino što se ne pojavljuju u javnosti zajedno jer žele da svoju ljubav još uvijek kriju. Mario ima uspješan posao u Hrvatskoj i ljude koji rade za njega, a on sve to nadgleda onlajn, a povremeno i ide tamo, kada za to postoje potrebe. Nisu zajedno jedino vikendom, kad Milica ima nastupe", rekao je izvor za domaće medije.

Oglasio se PR tim Milice Todorović

Podsjetimo, ovim povodom kontaktirali smo PR tim pjevačice kako bismo čuli njen komentar nakon hapšenja vjerenika, međutim su nam kratko poručili:

"Milica se na ovu temu neće oglašavati, neće davati nikakav komentar", rekli su iz PR tima Milice Todorović za MONDO.

