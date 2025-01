Karleuša u 2025. poželjela bebu, pa progovorila o Niki i Atini: "Ćerke će dodati moje prezime pored Tošić"

Jelena je sumirala utiske iz prethodne godine, pa emotivno govorila o svojim naslednicama.

Jelena Karleuša svojim izjavama prethodne godine izazivala je veliku buru u javnosti, a njena mlađa ćerka Nika, zbog maminih poteza doživljavala je ozbiljne prozivke na društvenim mrežama, a svojim odgovorima hejterima, čvrsto je branila svoju majku. O tome je Jelena govorila u intervjuu za Kurir.

Tvoja deca sve stoički podnose.

"Imam sreću ili nesreću da je jedno moje dijete od dva, postalo popularno zato što brani svoju majku. Ona već godinama predstavlja sinonim za fantastičnu odbranu majke bez ijedne ružne riječi. To je tužno. Nisam mogla ni da sanjam da ću imati dijete koje me brani. One su sada na odmoru s tatom, i svaki dan me pitaju kako sam. Moja djeca su moje ogledalo. Moj uslov da se uloguju na društvene mreže je bio, da ne smiju da koriste nijednu ružnu riječ i nešto što je ružno. Objasnila sam im šta će ih sve dočekati. Najviše me zaboli kad mi udare na djecu i majku. Atinica je mnogo ćutljiva i tiha dok je Nika potpuno drugačija. One su rođene istoga dana, a potpuno su drugačije."

Hoćeš li biti od onih majki koje će komentarisati izbore svojih ćerki?

"Ja ih pitam... One niti imaju simpatije, niti žele to da mi kažu. Kada bude došlo nešto ozbiljnije, udaja i sve to, razmišljam kako ćemo njihov tata i ja tu da se poklopimo i budemo zajedno, i da im ne pokvarimo taj dan. Ali, ako vidim da je taj izabranik neki mali mufljuz, naravno da ću reći. Moja majka je uvijek imala mišljenje, ali ako sam ja srećna i zadovoljna, prihvatala je. Očekivala je da ću ja već sama vidjeti greške i jesam, ali kasno. Kad gledaš kroz ružičaste naočare, sve je lijepo, kad se skine, sve je drugačije."

Pjevačica (46) je potom otkrila da njene ćerke žele da dodaju i njeno prezime uz očevo.

"Moje ćerke žele da dodaju moje prezime kada napune 18 godina. Tatino već imaju. I mene to mnogo raduje."

Jk je takođe iznenadila sve svojom novogodišnjom željom, te je za Informer otkrila da priželjkuje bebu u skorijoj budućnosti.

"Možda ne u 2025, ali moji planovi za budućnost su da rodim još jednu bebu, a zatim i da se kandidujem za predsjednika Srbije. Vidjećemo šta je moja sudbina."

Pogledajte kako je izgledao Jelenin nastup za reprizu Nove godine u Boru:

