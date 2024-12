"Moj sin se mene stidi, ne želi me u školi": Ana Stanić otvorila dušu o bolnoj temi, priznala sve javno

Ana je, između ostalog, otkrila i situaciju i domu i kakav odnos ima sa naslednikom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pevačica Ana Stanić nedavno je gostujući u podkastu "Nešto moje", otkrila Kseniji Mijatović brojne detalje iz privatnog života, a u jednom trenutku je progovorila i o odnosu sa sinom i vaspitanju.

Ana je priznala da je se njen sin "stidi" i da nekada ne želi da dođe kod njega u školu, a potom je otkrila i zbog čega je to tako.

“Evo, na primer, sada se moj sin mene malo stidi. Ja sam se na moje roditelje uvek ponosila. Mama - svi je vole, omiljena profesorka, tata - spašava živote, i svi su u fazonu, šta god da ti treba, a moj sin sada kaže 'hajde nemoj da dolaziš u školu’”, rekla je Ana.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"On je u suštini negde ponosan, ali je svestan da sam potpuno atipična, i da umem tako nekad njegove drugare da pitam dosta direktno neke stvari, pa onda on malo šizi i zbog toga. Ali da, moje dete dosta drugačije odrasta nego ja, i onda mi je mnogo zanimljivo što sam bila na estradi, sceni, u šoubiznisu, a imala sam drugi 'background', i to mi je prosto prijalo", dodala je.

"Zbog oca me nisu dirali"

Ana je potom otkrila detalje svog odrastanja.

“U ono ludo kriminalno vreme sam imala nekad situacije da mi je možda progledao kroz prste neko koga sam mogla da iznerviram, isprovociram ili da upadnem u neki problem, ali ne, bude ono - ‘aha, tvoj ‘ćale’ je taj i taj? Okej! On je spasio mog prijatelja’. Mislim, sad da ne spominjem kakve sam sve imala tu situacije i kakvi likovi su imali ‘respekt’.

"S druge strane, danas je potpuno drugačije vreme, i ono su stvarno bile devedesete. Baš su bile teške, a danas je nekako sve u tom smislu drugačije, i meni je važno da moj sin to zna. Čak i danas kada pravim pesme, otpevam mu i on mi da neko svoje mišljenje.”, rekla je pevačica u podkastu "Nešto moje" kod Ksenije Mijatović.

Posluštajte šta je još ispričala Ana u podkastu "Nešto moje":

Izvor: Mondo/ Đorđe Milošević