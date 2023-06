ZBOG OVOGA NIKAD VIŠE NIJE UŠLA U JAVNI PREVOZ! Ani ostala trauma za ceo život: Ljudi su bukvalno ispadali iz autobusa!

Pevačica i nekadašnja članica grupe Moby Dick, prisetila se jedne situacije iz gradskog prevoza zbog koje nikada više nije ušla u isti.

Srđan Čolić, frontmen nekadašnje grupe Mobi Dik, važio je za najpopularnijeg pevača devedesetih godina čije su numere bile na vrhu muzičke liste. "Kralj kokaina", "Brate prijatelju", samo su neki od najvećih hitova benda koji je harao scenom uz vokale Ane Stanić. Ona se u grupi zadržala do 1998. godine, kada je započela solo karijeru, a na njeno mesto u došla je Aleksandra Perović.

Ana Stavić izgradila je uspešnu solo karijeru, a sada se gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televizji zajedno s voditeljem Ivanom Gajićem prisetila turbulentnih devedesetih. Gajić je podsetio na jednu od prethodnih emisija gde se govorilo o članovima grupe Tap 011 koji su morali da koriste gradski prevoz za neka snimanja, s obzirom na to da su devedesete godine bile vreme skromnijih uslova.

Tada je postavio pitanje da li je ista situacija bila i sa grupom Moby Dick, a Ana Stanić je odgovorila sa osmehom: "Što se tiče poslovanja, mi smo u stabilnom smislu prolazili. To sigurno nije bilo zahvaljujući meni, ali hoću da kažem da nije bilo situacija da se ostane bez para, sva sreća".

Zatim je pevačica podelila svoje lično iskustvo - "Ja sam kupila svoj prvi auto sa svojih 18 godina. Kada sam položila vozačku, već sam bila članica grupe Moby Dick, i od tada nikada nisam ušla u gradski prevoz. Kod mene to ima malo veze sa traumama iz srednjoškolske faze. Jer sam tada iz svog novobeogradskog 62. bloka išla u 3. a tadašnju 8. beogradsku gimnaziju. Trebalo mi je nekad i po sat vremena da stignem do škole. To su bile one najveće gužve u doba inflacije gde su ljudi maltene ispadali iz autobusa i tramvaja. Sećam se da sam se jednom u povratku iz škole oko 2 popodne onesvestila od gužve, ali pošto je bila tolika gužva ja nisam pala. Od toga sam dobila ozbiljnu traumu i postavljala sam sebi važno pitanje da li ću imati svoj auto i da li ću ikada više morati da se vozim gradskim prevozom".

