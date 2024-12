Kad je saznao da je bila muško pao u nesvjest: Nekada je bila Njegoš, dečko sve otkrio na internetu

Prije promjene pola, Nikolina je rođena u tijelu muškarca i roditelji su joj tada dali ime Njegoš.

Kako je sama rekla, od malih nogu je znala da se osjeća kao ženska osoba, zbog čega je skupila hrabrosti i podvrgla se medicinskim tretmanima a potom i tranziciji.

Nikolina Kovačević, influenserka koja je promijenila pol, priznala je da je njen dečko sasvim slučajno saznao da je nekada bila muško.

"Moj dečko, koji je bio Italijan, je guglao o meni i izašla mu je moja slika od prije, kad sam bila muško. On se frapirao, pao u nesvjest ja mislim, i nije mi se javljao cio dan. On to meni nije htio da kaže da zna tri, četiri mjeseca. Onda me je odveo na večeru i rekao mi da moram da mu priznam ono što krijem. Poslao mi i cvijeće i na večeri je tražio da mu priznam sve, ja ništa nisam htjela da kažem. I u jednom momentu on meni kaže: 'Ti se nisi rodila takva'..."

Otac od Njegoša htio da napravi muškarčinu

Nikolina je rođena u tijelu muškarca, i roditelji su joj dali ime Njegoš. Kako je sama rekla, od malih nogu je znala da je ona žena, zbog čega je skupila hrabrosti i podvrgla se medicinskim tretmanima, prvo hormonima, a zatim estetskim korekcijama, kako bi postala žena. Na kraju, Nikolina je svoju tranziciju završila operacijom promjene pola.

U svojoj misiji podržala ju je majka, a za domaće medije, progovorila je o odnosu sa ocem, koji je, po njenom priznanju, od Njegoša htio da napravi muškarčinu. "Željko je želio da napravi od Njegoša ono što je on želio, da bude muškarčina. A Nikolina je uvijek bila tu, i znala je Njegoš nikada ne može da bude muškarac, da će biti ovo što sad svi vide. Ja sam to znala od malena. Ne mogu da kažem da se Njegoš opirao Željku, jer nije bilo ni prostora za tako nešto, nije bilo moguće", istakla je ona.

Nikolina o promjeni pola: "Svi smo različiti"

O promjeni pola, Nikolina je javno govorila: "Operaciju pola želim od kad sam prihvatila samu sebe. Tada sam možda imala oko 10 godina. Kada sam počela da čekam tu operaciju imala sam 16 godina. Želim je, jer smatram da ne mogu da živim ovako. Svi smo različiti. Priroda nije crno bijela, nego je sve šarenoliko oko nas. Različiti smo i to je ljepota ovog svijeta. Meni je lično potrebna ta operacija i želim je zbog sebe", pričala je Nikolina pa dodala:

"Želim da ne moram da nosim steznik, da mogu normalno da obučem bikini, da mogu da se presvučem ispred drugarice i da ne mogu da se krijem i stidim. Čak i da mogu da se opustim sa partnerom, jer mi je sve to stvaralo blokadu", objasnila je Kovačevićeva.

