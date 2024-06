ZA NJOM SE OKRENE SVAKI MUŠKARAC, A OVO JE PRAVA ISTINA: "Želim da ne moram da nosim steznik, da mogu da obučem bikini"

Influenserka Nikolina Kovačević godinama se osjeća i ponaša kao žena, a onda se odlučila na operaciju promjene pola i sada se mnogi okreću za njom, a da ne znaju da je nekada bila muškarac.

Influenserka Nikolina Kovačević godinama se osjeća i ponaša kao žena, a onda se odlučila na operaciju promjene pola i sada se mnogi okreću za njom, a da ne znaju da je nekada bila muškarac. Ona je sada pozirala na društvenoj mreži u haljini i istakla grudi, a onda su uslijedili komplimenti na račun izgleda.

Nikolina je cijelu operaciju snimala i objavila na Jutjubu, a sada je pozirala na društvenim mrežama.

"Operaciju pola želim od kad sam prihvatila samu sebe. Tada sam možda imala oko 10 godina. Kada sam počela da čekam tu operaciju imala sam 16 godina. Želim je, jer smatram da ne mogu da živim ovako. Svi smo različiti. Priroda nije crno bijela, nego je sve šarenoliko oko nas. Različiti smo i to je ljepota ovog svijeta. Meni je lično potrebna ta operacija i želim je zbog sebe, pričala je Nikolina i dodala: i da ne mogu da se krijem i stidim. Čak i da mogu da se opustim sa partnerom, jer mi je sve to stvaralo blokadu", napominje Kovačevićeva.

Kako kaže, majka, koja joj je u životu bila najveća podrška potpuno je ostala uz nju."U životu mi je najveća podrška majka, a uzor mi je bila sestra, ona me je oblačila, učila kakva ću da budem sa muškarcima. Moj otac mi je bio životna lekcija kakav niko ne treba da bude. Odnos sa ocem je bio uvijek loš, kada sam imala 18 godina, otkačila sam ga, jer sam znala da će mi samo smetati. Ogradila sam se, sklonila sam se od njega i napravila sam novi život za sebe. Mi sedam godina nemamo nikakav kontakt. Sada imam posljednju intervenciju promjene pola, moj otac je bio pitan da pomogne, on je rekao da to ne želi. Nismo se ni vidjeli, ni čuli sedam godina", rekla je Nikolina za Hype TV.

