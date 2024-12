Pljuštale psovke zbog bivšeg momka, sad osvanuo video: Edita prozivala Karleušu, uslijedila šok objava

Pjevačica Jelena Karleuša objavila video Edite Aradinović na jednom nastupu

Izvor: Instagram/editaaradinovic/karleusastar

Pjevačice Jelena Karleuša i Edita Aradinović žestoko su se sukobile ranije ove godine, zbog jednog komentara o albumima "Alfa" i "Omega".

Karleuša je žestoko prokomentarisala njenu izjavu, Edita izrekla niz uvreda na račun starije koleginice i čak rekla da joj je preotela momka, a sada su objave na njihovim Instagram nalozima navele pratioce da pomisle i da su se konačno pomirile.

Edita je na jednom nastupu izvela pjesmu Jelene Karleuše "Ide maca oko tebe", a ova je sad šerovala na svom storiju.

Izvor: : Instagram/karleusastar/printscreen

Edita Aradinović i Jelena Karleuša ušle su okršaj nakon što je pjevačica izjavila da Jelenini albumi Alfa i Omega "nisu njena šoljica čaja". Edita je, u nizu priča na Instagramu, žestoko udarila na Kareušu optuživši je da joj je spavala sa bivšim, kako bi joj se osvetila zbog njene izjave.

Uz video na kom Jelena govori o neimenovanom muškarcu, Edita je napisala: "Jeco, pomešala si džukačko ponašanje, jer to što si mi spavala sa dečkom, jer tvoj album nije my cup of tea... a o njemu tek da ne govorim. To je džukačko ponašanje, mama Jeco, ali i dalje te gotovim, jer nisi ti kriva što si takva. I idete jedno uz drugo", bila je žestoka Aradinovićeva, pa je dodala "Ali realno malo sam i ja kriva" uz emodži koji se smije.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Ona se tu nije zaustavila, pa je dalje oplela: "I moj bivši je voleo zelenu boju... nek mu je laka zemlja", aludirajući na neon komplet koji je Jelena obukla na današnjem "meet and greet" sa fanovima, "E Karli, je l' važi ona ponuda za duet što smo snimile krajem godine kad si me zvala? Sjećaš se?".