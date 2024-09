"Treba da padamo u nesvijest jer se razvela"? Edita Aradinović raspalila: I ja ću sjutra biti baba kao što je Karleuša

Edita Aradinović nastavila prozivku sa koleginicom.

Izvor: Youtube/Edita/Screenshot

Pjevačica Jelena Karleuša nedavno je saopštila da se razvela od fudbalera Duška Tošića.

Gostujući u jednoj emisiji Jelena je izjavila da "nema potrebe da ostaju u dobrim odnosima", nakon čega se oglasila i pjevačica s kojom je Karleuša ratovala na društvenim mrežama - Edita Aradinović.

Edita se tokom gostovanja u podkastu Panama, dotakla sukoba sa starijom koleginicom, a onda je ponovo izvrijeđala.

"Dozvolila sam sebi da s budalom uđem u konflikt. Ona je uradila nešto što se ne radi i prvi put da me tako nešto baš zaboljelo. Kada pričam o tome, budi mi osjećaj da sam loša, a neću da lajem. Razlika u godinama je velika, ja ću sjutra da budem baba kao što je ona. Radi se o tome kakva ćeš baba da budeš, kakva ćeš majka da budeš i kakav utisak ostavljaš na ljude. Šta ćemo sad svi, da padamo u nesvijest što ti se desio neki krah? Da te to pretvori u demona, e pa budi demon gdje hoćeš, ali kod mene nećeš. Ona će do kraja života biti primer kako ne treba, ne želim da budem u okruženju takvih ljudi i to je za mene gotovo", rekla je Edita.

Edita Aradinović i Jelena Karleuša ušle su okršaj nakon što je pevačica izjavila da Jelenini albumi Alfa i Omega "nisu njena šoljica čaja", a zatim je usledilo pomirenje. Sada su stvari uzavrelije nego ikada, jer je Edita u nizu priča na Instagramu žestoko udarila na Karli optuživši je da joj je spavala sa bivšim, kako bi joj se osvetila zbog njene izjave.

Uz video na kom Jelena govori o neimenovanom muškarcu, Edita je napisala: "Jeco pomiješala si džukačko ponašanje jer to što si mi spavala sa momkom jer tvoj album nije my cup of tea... a o njemu te da ne govorim. To je džukačko ponašanje mama Jeco, ali i dalje te gotovim jer nisi ti kriva što si takva. I idete jedno uz drugo", bila je žestoka Aradinovićeva, pa je dodala "Ali realno malo sam i ja kriva" uz emodži koji se smijeje.

Ona se tu nije zaustavila, pa je dalje oplela: "I moj bivši je volio zelenu boju... nek mu je laka zemlja", aludirajući na neon komplet koji je Jelena obukla na današnjem "meet and greet" sa fanovima, "E Karli je l' važi ona ponuda za duet što smo snimile krajem godine kad si me zvala? Sjećaš se?".