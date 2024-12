"Ako mi Bog podari još pet ili deset godina biću prezadovoljan": Bolna ispovijest Žike Jakšića koja slama srca

Žika Jakšić nikad iskrenije o svom životu, odrastanju i daljim planovima.

Izvor: Instagram/nikadnijekasno_official

Muzičar, voditelj i preduzetnik, Žika Jakšić, za 60 godina, kako sam kaže tokom nedavnog gostovanja u emisiji, prošao je mnogo toga, a njegov život bio je posut ružama isto koliko i trnjem.

Danas na neke stvari gleda potpuno drugačije nego ranije, a istakao je koliko cijeni vrijeme koje mu je preostalo.

"Vrijeme je novac, ljudi ne znaju da ga protumače, pa misle da je to vezano sa materijalnim dobitkom, ne znaju koliko je vrijeme vrijedno i koliko je važno da se ne troši uzalud. Još jednu stvar sam shvatio, da sada recimo sa 60 godina, bez obzira što je meni moj pješčani sat, jako puno vremena je iza mene, a jako malo vremena koje mi ostaje do moje, da kažem, smrti, je' l tako, jer svi ćemo doći do tog dana, e, to drugo vrijeme koje je meni preostalo, ja sam naučio i počeo da učim kako da ga cijenim i kako da ga trošim. U tom smislu, bez obzira što sam sebi obezbijedio, neko bi rekao možda i komforan život, postao sam čak i gospodar svog vremena", kaže Žika koji ističe da spava dok se ne naspava, da je rasporedio svoje vrijeme kada radi onako kako to njemu odgovara.

"I u tom smislu, slobodno mogu reći da sam, hajde da kažem, gospodar postao svog života. Međutim, neko bi rekao, možda sam i nešto stvorio, da kažem, i u materijalnom smislu, ne neka velika bogatstva, ali dovoljno da onako malo spokojnije vodim svoj život. Tako da, preostalo moje vrijeme želim da trošim na pametan način i u tom smislu čak i imam velike planove, ne da bih zaradio neki novac, nego tek imam osećaj da ću, ako mi Bog podari možda pet, deset godina, petnaest, biću prezahvalan, da ću možda zarad mene i po mjereno mojim sistemima vrijednosti, stvoriti mnogo više nego što sam to uradio za ovih proteklih, hajde, reći ću 40 godina, jer onih prvih 20 ne računam nešto u ozbiljan život", kaže Žika napominjući da se mnogi ljudi, kada dođu u neke godine, okrenu i 'tek se onda probude i shvate da su proćerdali svoj život.'"

Jakšić je progovorio i o djetinjstvu koje je proveo u Aleksandrovcu zajedno sa svojim roditeljima i mlađim bratom. U rodnom gradu Žika je kaže imao slobodu, a bio je odličan đak, vukovac. "Nas je bilo u toj generaciji, ne znam već koliko, velika je škola, 'Aca Aleksić'. Bio sam Titov pionir, još se sjećam te zakletve. Onako, nekad mi, možda neću cijelu da je kažem, ali danas kad postajem pionir dajem svečano obećanje da ću biti dobar i vjeran drug, da ću poštovati roditelje i starije... I nije ni bitno, ali ove dvije stvari su jako važne kad prenesemo na ovo vrijeme", kaže između ostalog Žika i dodaje:

Izvor: K1 printescreen

"Ali te riječi, da ću biti dobar i vjeran drug i da ću poštovati roditelje i starije, i kad prenesemo to sad na ovo vrijeme, nekako je malo i tužno. Malo smo se, da kažemo, svet napreduje u tehničkom, tehnološkom smislu, ali usput i ljudi, ti trendovi, da kažem, vi ste psiholog pa onda dobro znate, psihijatar, kako se mijenjaju ta unutrašnja svijest ljudi, i ako pričamo o moralu i etici, i to se onako malo grize, grize taj zub vremena i onda mi je onako malo tužno i pitam se gde se izgubilo to drugarstvo, gdje se to izgubilo da ću biti vjeran, da ću biti iskren, pošten, gde, da li se to malo gubi kod, ne samo kod novih, nego i kod nas, stare generacije, polako i mi posustajemo," objašnjava Žika.

Žikina majka je bila učiteljica, ona je najviše vodila računa o njemu i bratu, ali voditelj pominje i oca koji je takođe imao veoma važnu ulogu.

"Bez ikakvog dubljeg razmišljanja, prvo moja majka, koja je po prirodi, ona je bila učiteljica, mislim, svako će za svoju majku reći da je divna žena, moja majka je zaista bila jedna divna žena, ali i moj otac Dušan koji je takođe bio, da kažem, ispravan čovjek. Nikad nisam doživio neku agresiju mog oca prema majci. Ja nikad nisam doživio da se on nešto dere na nju, pazite, to je jedna harmonija koja je između njih vladala, gde sad ja sa ove distance znam koliko je ona njega poštovala, a koliko je on onako, što se kaže, bio nježan i prema njoj, a i prema nama. Što se tiče vaspitanja, majka je više provodila vremena s nama. Otac je kasnije radio u fabrici kao tehnolog i često je bio i na nekim putovanjima", kaže Jakšić.

(Blic/ Mondo/ Marina Cvetković)