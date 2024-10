"Nije klonuo duhom": Žika Jakšić iznio nove detalje zdravstvenog stanja Saše Popovića

Kreativni direktor "Granda", Saša Popović, neko vrijeme je odsutan iz emisija zbog zdravstvenih problema, ali njegov prijatelj i kolega Žika Jakšić, donio je vijesti o njegovom oporavku.

Izvor: YouTube/Nikad nije kasno

Gostujući u emisiji "Amidži šou," Žika Jakšić je otkrio da se Saša osjeća bolje i da je pozitivan u vezi sa svojim stanjem.

"Sale je bolje, najbolje rečeno. Nije klonuo duhom, prije neki dan je bio do studija Granda, pozdravio se sa svima. To je najvažnije. To ide na bolje, daje izglede takve. To je važno", rekao je Žika.

Izvor: Paparazzo lov / DNK

Podsjetimo, producent, muzički direktor i član žirija Aleksandar Milić Mili pojavio se na snimanju novih epizoda ZG, i rekao da je Popović upućen u sve što se dešava na snimanjima, i da će se uskoro pridružiti ekipi.

Mili je istakao da su Popović i on u redovnom kontaktu. "U kontaktu smo naravno, uskoro se vraća", rekao je Mili, a na pitanje da li sve dobro funkcioniše u "Zvezdama Granda" odgovorio je: "Sve je top, ali, on mnogo fali", priznao je producent.

(Telegraf/MONDO/Marina Cvetković)