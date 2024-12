SLOBINOJ ŽENI REKLI DA LIČI NA NJEGOVU BIVŠU LUNU ĐOGANI! Evo kakva je bila Jelenina reakcija

Supruga Slobe Radanovića, Jelena Radanović, često odgovara na pitanja na Instagramu, a sada je po prvi put pomenula pevačevu bivšu devojku Lunu Đogani

Naime, njoj je stiglo pitanje koje je podelila sa svojim pratiocima, a koje ju je i nasmejalo.

Da li ti je neko rekao da mnogo ličiš na Lunu Đogani?

"Stalno mi govore da na nekoga ličim... poslednje je bilo na Frana iz "Zadruge" (ne šalim se), naravno da sam ličila i na Lunu", odgovorila je Jelena.

Podsetimo, Sloba je započeo vezu sa Lunom dok su oboje bili učesnici prve sezone rijalitija "Zadruga". On je tada prevario suprugu Kiju Kockar, koja im se upridružila u rijalitiju i odnela pobedu. Nakon što se rijaliti završio ona i Sloba su se razveli. On je još neko vreme bio sa Lunom, ali je na kraju došlo do raskida. Tada je započeo vezu sa Jelenom, sa kojim se venčao i ima sina.

Njih dvoje su u srećnom braku, stvorili su lepu porodicu, obezbedili se, a u svemu su zajedno. Jelena je uvek uz svog supruga s kojim učestvuje i u građenju njegove karijere.

Kristina Kija Kockar je 2021. godine otkrile koji je razlog raskida Lune i njenog bivšeg supruga.

"Ovo prvi put otkrivam. To mi je lično rekao njegov saradnik. Kad je izlazio iz "Zadruge" da snimi pesme, on je želeo da mu jedan menadžer vodi karijeru. Popričali su o tome, i taj čovek je rekao da hoće, ali pod uslovom da više ne bude sa Lunom. U tom momentu slika o njoj u spoljnjem svetu bila je jako ružna, a negativne stvari bi njemu škodile u poslu i bile loše za imidž. On je istog momenta pristao da je ostavi. Za mnoge stvari ćutim, za ovo više neću. I Luna zaslužuje ovo da zna", rekla je Kija za "Svet" tada.