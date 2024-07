"OVO PRVI PUT OTKRIVAM, ONA ZASLUŽUJE DA ZNA": Kija otkrila Slobinu tajnu, evo zašto je ostavio Lunu

Kija Kockar otkrila je zbog čega je Sloba ostavio Lunu Đogani nakon završetka Zadruge.

Izvor: Prva tv screenshot/Youtube / Sikter Tube

Kristina Kija Kockar, prva supruga Slobe Radanovića, koji je nedavno bio u centru skandala zbog incidenta u Budvi, nakon zajedničkog učešća u Zadruzi dugo je iznosila "prljav veš" o njihovom odnosu i braku.

Ipak, prije dvije godine je otkrila pravi razlog raskida Lune Đogani i Slobe. Ona je istakla da je tri godine ćutala o tome, ali da je Luna zaslužila da zna pravu istinu. Kako je navela u jednom intervjuu 2021. godine, Radanović je ostavio Đoganijevu zbog karijere, kao i da je za to bio uslovljen.

"Ovo prvi put otkrivam. To mi je lično rekao njegov saradnik. Kad je izlazio iz "Zadruge" da snimi pjesme, on je želio da mu jedan menadžer vodi karijeru. Popričali su o tome, i taj čovjek je rekao da hoće, ali pod uslovom da više ne bude sa Lunom. U tom momentu slika o njoj u spoljnjem svijetu bila je jako ružna, a negativne stvari bi njemu škodile u poslu i bile loše za imidž. On je istog momenta pristao da je ostavi. Za mnoge stvari ćutim, za ovo više neću. I Luna zaslužuje ovo da zna", ispričala je.

Izvor: YouTube/AmiG Show

Nakon Kristininih tvrdnji, oglasio se i Sloba:

"To me ne zanima. To je prošlost. Ne volim da pričam o bivšima uopšte. Ne želim da komentarišem njih. Sve što je bilo iza mene, neka ostane iza mene. Ja sam čovjek koji gleda naprijed, ide uzbrdo", rekao je pjevač vidno iznerviran.

Ovako su Kija i Sloba izgledali zajedno: