"Izboli su me i zapalili živog, a kuma zaklali": Kristijan Golubović zbog incidenta u zatvoru i danas vuče traume

Kristijan Golubović ispričao je kako je jedva preživeo u zatvoru i zbog čega i danas vuče trume.

Izvor: Kurir TV

Kristijan Golubović jedan je od učesnika rijalitija "Farma". Kao i tokom prethodnih učešća, sa cimerima deli razne priče iz svog života, a sada je ispričao novu.

Poznato je da je u mladosti imao probleme sa zakonom i zbog toga je bio iza rešetaka. U razgovoru sa Jelenom Golubović je otkrio s kakvim se stresnim situacijama susretao u zatvoru, a zbog jedne, kako priznaje, ni dan danas ne može mirno da spava.

"Ne mogu da spavam u tišini, imam traume.Jednom su me zapalili u snu, ubili stražare i zapalili me živog. Bacali koktele na mene i izboli me. To se desilo u Patri 1990. godine. Tada se rodila i Kristina, eto šta je sudbina, da sam umro nikada se ne bi upoznali i ne bih dobio dva divna sina", rekao je Kristijan.

"Čekaj molim te, kako se to dogodilo?", pitala je Jelena.

"Zarobili su čika Spriru, on je bio policajac, ali mnogo dobar čovek i naterali su ga da otvori moju sobu. Nas sedmoro je tada bilo u sobi, a ja nikada nisam dao da neko bude iznad mene na krevetu na sprat. Tu sam stavio neke palete pića i napravio štit. Oni su uleteli, ubili stražara i krenuli da mi kolju kuma. Bacili su molotovljev koktel i zapalili mi nogu ovde. Goreo sam na tri mesta i pola lista mi je izgorelo do koske. Izboli su me po leđima, imao sam 128 rana. Helikopterom su me prebacili do kliničkog centra tamo do Patre", rekao je Kristijan.

Izvor: YouTube/Farma

"Kako si to preživeo?", pitala je Jelena.

"Bio sam 22 dana u komi i osam u nekom bunilu. Upravnik zatvora mi je jednom rekao da sam junak šta sam preživeo. Mi smo izgubili jednog, a oni devetoro ljudi", rekao je Kristijan.