"Cirkuski majmun i budaletina, nek ide u svinjac": Žestoki momak devedesetih udario na Kristijana Golubovića

Neboša Tubić Žabac poručio je da se ne boji smrti, žestoko udario na Kristijana Golubovića i otkrio u kakvom je odnosu s bivšom partnerkom, Gocom Božinovskom.

Izvor: YouTube/screenshot/Kurir televizija/Zadruga official

Žestoki biznismen s asfalta koji je devedesetih harao beogradskim ulicama, Nebojši Tubiću Žapcu i koji 2012. godine teško ranjen kad je nepoznata osoba u njega ispalila više hitaca iz automatske puške, prošle godine je vodio tešku bitku za zdravlje. Sada ističe da se osjeća dobro, ali i da se ne plaši smrti.

"Dobro sam, popravljam se. Bitno je da mogu da se krećem. Glava ko glava radi nekako. Ja sam kao Robokap", poričio je Žabac i otkrio da li ga žene "jure" - "Ima, ubiše me. Sve neke bogate me spopale. Sa jednom imam veliki problem. Ona je najveći zlotvor. Završila je dva fakulteta, udala se za 20 godina starijeg pilota, normalno iz interesa. Voljela ga je dok joj mnogo toga nije prepisao. Logično. Taj čovek ima četvorosoban stan u centru Beograda, vilu na periferiji, kuću u Kamenici i sina od 21 godinu i prepiše sve jednoj ćurki. Je l' to normalno? Nije. Znači da mu je isprala mozak i da mu je vračala dok je bio bolestan. Nije nikome dala da priđe dok nije potpisao. I sada meni glumi ludilo. Htjela je i za mene da se uda i sad me ucjenjuje. Eto šta žena radi. Ne znam kao da se spasim".

Bio je s mnogim poznatim damama, a sada je otkrio koja žena je bila najbolja: "Teško mi je da se sjetim. Ali od svih žena je najbolja moja majka. Emocije su mi se odavno ugasile. Imam ja emocije, ali prema deci".

Otkrio je i kakav je kao djed: "Najbolji. Što sam stariji sve više volim djecu i životinje. Ljude ne mogu da podnesem. To su sve takvi vaćaroši, kreteni neviđeni. Sve više volim svog psa. Bilo je onih koji su me izvarali za ozbiljne pare. Tri miliona eura kad se sve podvuče mi neki duguju".

Poručio je da se viđa samo s jednim žestokim momkom i otkrio šta misli o Kristijanu Goluboviću - "To je budaletina. Čovjek koji je stvoren za cirkus i sa njim nema priče. To je jedan cirkusni majmu. On treba da ide u svinjac, nije on za među ljude. U zatvoru je bio takozvanom dečijem odeljenju, sve vam je jasno".