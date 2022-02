"Ceca je bila na našem odjeljenju. Tu je spavala tri noći a za nju su bile zadužene kolege koje se bave privrednim kriminalom."

Ovog ljeta navršiće se 11 godina kada su Svetlana Ceca Ražnatović i njena sestra Lidija Ocokoljić pravosnažno osuđene na godinu, odnosno šest mjeseci kućnog zatvora i milion i po eura novčane kazne. Istraga, koja je više puta proširivana, trajala je osam godina a osim Ražnatovićeve optužnicom su bili obuhvaćeni njena sestra i nekadašnji rukovodioci FK "Obilić" Dragiša Binić i Jovan Dimitrijević zbog prodaje jednog igrača.

Govoreći o Cecinom hapšenju, nekadašnji načelnik Odsjeka za krvne delikte Žarko Popović kaže da je to bila smijurija.

"Ceca je bila na našem odjeljenju. Tu je spavala tri noći a za nju su bile zadužene kolege koje se bave privrednim kriminalom. Ona je neuka u tome bila. Jednom sam pričao sa njom i pitao je šta se desilo a ona mi je rekla da je mislila da ne mora da plaća porez na te fudbalere jer su to bili njeni igrači. Ona je to ozbiljno mislila. Neuka žena, potpuno neupućena u to. Sa njom su ljudi manipulisali. Deplasirano je pričati o tome. Što nisu to došli da pitaju Arkana dok je bio živ, nego se iživljavaš nad njom kad je ostala ni tamo ni ovamo", rekao je Popović za Balkan info.

Ceca je te 2003. nedugo po izlasku iz pritvora dala intervju za "Svet". Na pitanje da li je uopšte očekivala da će biti privedena na informativni razgovor, a kasnije zadržana u pritvoru, tog 17. marta kada je policija došla u njenu kuću, Ceca je rekla:

"Ništa od toga nisam očekivala. Dolazak policije u moju kuću bio je veliko iznenađenje za mene. Rečeno mi je da moram na pola sata u policijsku stanicu da bih dala izjavu o trofejnom oružju mog pokojnog supruga. Međutim, četiri mjeseca se nisam vratila kući."

Kako kaže prve dane pritvora je u MUP-u "29. novembar".

"To je za mene bio veliki šok i za to vrijeme smršala sam već 5-6 kilograma. Bilo mi je strašno što sam odvojena od djece, a nisam smjela ni da pomislim šta sve moja porodica preživljava. S druge strane, bilo mi je važno i kako će mediji prezentovati moje hapšenje. Zbog svega toga bilo mi je veoma neprijatno. Prva dva meseca pritvora nisam imala pravo da čitam novine, pa nisam mogla ni da znam šta se sve piše o meni, na svu sreću. Kada sam počela da dobijam domaću štampu, mnogi mediji su uveliko promenili ploču, pa sam izbegla šok koji bih doživela da sam čitala sve te gadosti. Kako sam kasnije saznala, čula i videla, bilo mi je sasvim jasno da su me, po lišavanju slobode, mediji satanizovali", rekla je ona tada.

U maju 2020. u emisji Hit tvit na Pinku posvađali su se lider LDP Čedomir Jovanović i Ceca Ražnatović. Razlog je upravo bilo njeno hapšenje 2003. godine.

"Ja sam češće bila u samoizolaciji, zato što mi je to jako prijalo. Moram da se našalim na svoj račun mene su prethodne vlasti malo istrenirale, kao da su znali da će doći korona, pa su me zatvarali u 'Sablji' na četiri meseca samoizolacije, onda nanogica osam meseci, takođe jedan oblik samoizolacije, tako da za mene je ovo došlo kao ništa", rekla je ona, a zatim ušla u raspravu sa Čedomirom Jovanovićem.

"Nismo se poznavali jedino što nas je spajalo jeste javni život, a razlika je sto je on mene hapsio, a ja njega nisam. Ja sam 17 godina čekala na ovaj trenutak, zato sam i došla u emisiju, da nešto kažem. Došli ste sa 150 policajaca u moju kuću, gde sam živela sa decom. Muškarci su pokazali mišiće, a sve je moglo jedinom pozivom da se završi. Sve kriminalce ste ispuštali iz zatvora, a mene ste ostavili. Da li je to fer," pitala je Ceca.

Jovanović je dan kasnije na svom Fejsbuk profilu objavio tekst u kojem je naveo da je Ceca "ključni svedok policijske akcije 'Sablja', u kojoj je otkrila zaveru zemunskog klana protiv premijera Srbije Zorana Đinđića", i naglasio da je ona ranije bila saslušana možda bi atentat na premijera Đinđića bio sprečen.

"Arkanova udovica u 'Sablji' potvrdila zaveru mafije protiv predsednika vlade - uoči neuspelog atentata na premijera Zorana Đinđića kod hale 'Limes' (današnja Arena), Cecu je pozvao Dušan Spasojević i usplahireno joj objasnio da vlast hoće sve da ih pohapsi i da će se nešto strašno desiti, te da, kad do toga dođe, ona treba da im u svojoj kući nakratko obezbedi štek. Premijer je ubijen 12. marta 2003. godine, a Ceca je ubrzo uhapšena, posle čega je tokom saslušanja ispričala detalje o tome kako se kriminalna grupa iz Šilerove ulice mesecima spremala da likvidira Đinđića. Da je Arkanova udovica svoja saznanja ranije ispričala policiji, možda bi drugi, martovski atentat na tadašnjeg premijera bio sprečen", napisao je Jovanović.