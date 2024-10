Ema Radujko zapalila mreže vrelim fotkama: Pokazala da ne nosi ništa ispod, Anastasija odmah reagovala

Ema Radujko je novim fotografijama oduševila i Anastasiju Ražnatović.

Izvor: instagram/emaradujko

Mlada pjevačica Ema Radujko (20), važi za jednu od najvećih zvijezda mlađe generacije, ali, može se reći da čak i više od muzike pažnju privlači svojim fizičkim izgledom. U izazovnim kostimima, Ema na nastupima voli da otkriva svoje atribute, a to nailazi i na kritike jednog dijela javnosti.

Ona je sada rešila da fanove obraduje novim fotografijama, umjetničke prirode, ali faktor provokacije nije izostao. Naime, Ema se slikala dok u ruci drži ragbi loptu, a na sebi nosi samo oversajz sako i raskopčanu košulju sa kravatom. Dio njenih grudi se jasno vidi, bez brushaltera, a na sve nije ostala imuna ni Anastasija Ražnatović!

"Vauuu" napisala je Anastasija u komentarima uz nekoliko emodžija koji pokazuju koliko je oduševljena.

"Ljubav moja", usledio je Emin odgovor.

Baka Prase pričao o Emi u lajvu

Baka je ispričao svojim fanovima kako ga je nakon raskida "napala" Ema Radujko, te je podijelio delove prepiske sa njom.

"Imam strašnu priču, možda je i ispričam jednog dana. Mene je Ema Radujko napala nakon raskida sa Anjom. Rekla mi je: 'Šta ti ovo radiš?'. Javila mi se u četu i isprozivala me je, a ja sam je pitao što je brani ako je Anja ne podnosi", rekao je Bogdan.

Izvor: Instagram/emaradujko/bakaprase

On je naveo i da ga je Radujko nazvala "manijakom", ali nije želio previše da otkriva detalja. "Optužila me je da sam manijak. Majke mi, ja samo želim da se odbranim da kažem da nisam manijak, sve je bilo saglasno, svi su bili obaviješteni, sve je bilo korektno, samo to želim da kažem. Optužila me je u privatnoj prepisci", ispričao je jutjuber.

Pogledajte još Eminih izdanja: