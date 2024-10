"Samo da se zna, sve je bilo saglasno": Baka Prase u lajvu pričao o Emi Radujko, slala mu poruke i pričala da je manijak

Bogdan Ilić snimio video u kojem otkriva da mu je Ema Radujko poslala poruku, ali i da je Anja Bla ne podnosi

Izvor: Instagram/emaradujko/bakaprase

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase stavio je tačku na vezu sa influenserkom Anjom Bla, a njihov odnos izazvao je opšti haos na društvenim mrežama. On je sada ispričao svojim fanovima kako ga je nakon raskida napala pjevačica Ema Radujkom, te je podijelio djelove prepiske sa njom.

"Imam strašnu priču, možda je i ispričam jednog dana. Mene je Ema Radujko napala nakon raskida sa Anjom. Rekla mi je: 'Šta ti ovo radiš?'. Javila mi se u četu i isprozivala me je, a ja sam je pitao što je brani ako je Anja ne podnosi", rekao je Bogdan.

On je naveo i da ga je Radujko nazvala "manijakom", ali nije želio previše da otkriva detalja.

"Optužila me je da sam manijak. Majke mi, ja samo želim da se odbranim da kažem da nisam manijak, sve je bilo saglasno, svi su bili obaviješteni, sve je bilo korektno, samo to želim da kažem. Optužila me je u privatnoj prepisci", ispričao je jutjuber.