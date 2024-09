Njezvanova burno reagovala nakon kritika: "Jasno sam naglasila da dijete nije pašče i način da se ispuni praznina"

Influenserka Nataša Kovačević Njezvanova, iznijela je svoj stav o ženama koje odlučuju da same podižu dijete i svojom izjavom pokrenula mnoštvo komentara.

Nakon što je razbjesnila dio javnosti, Nataša je sada, u saopštenju, detaljno obrazložila šta je tačno mislila pod izjavom:

"Kada žena sama napravi iz epruvete (dijete) sebi, kao pašče da je kupila".

"Nisam nikad u medijima pročitala koliko puta sam pomogla djeci kojoj je pomoć bila potrebna. Nikad nisam pročitala vijest o tome koliko sam akcija pokrenula za nezbrinutu i djecu i dejcu u teškim socijalnim prilikama. Nisam nikad pročitala vijest da sam stotinama ljudi obezbijedila volontirajući besplatnu psihološku podršku, jer su umjesto državi tražili meni ruku da se skinu s prozora sa kojeg su bili odlučni da skoče", započela je.

"Nikad nisam pročitala kojem broju samohranih majki sam pomogla, što finansijski što kroz zadovoljenje ostalih potreba više nego sto sam bila u mogućnosti. Nikad nisam pročitala koliko puta sam ja skupila novac za bolesnu djecu pored svih organizacija, institucija i država. Nikad nisam pročitala koliko puta sam bila podrška ili nosilac kampanja za borbu protiv nasilja nad ženama, niti koliko puta sam sa narodom izašla na ulice onda kad je trebalo dići glas za narod. Nikad nisam pročitala za ovih 7 godina koliko sam ja teško došla do svog potomstva da bi bilo sumanuto da iz mojih usta izađe ono sto mi se stavilo na teret a čime ce se svakako pozabaviti pravosuđe. Ali sam zato pročitala da je sramota sto na plaži nosim kupaći ili sto jedem burek u avionu, jer blamiram gospodu jer burek nije nivo koji treba da nas predstavlja", napisala je influenserka, pa nastavila.

"Izvinjavam se, ja se bureka ne stidim. Pročitala sam i to da sam na listi za odstrel što sam operisala septum jer lažem htjela sam samo da uljepšam nos. Svoj nos. Za svoje pare. Pročitala sam da sam bivša žena čovjeka optuženog za pedofiliju kojeg ja ne poznajem, jednom u životu smo se sreli na nekom snimanju, i to bas prošle nedelje kad je najavljena knjiga. A ove da sam za jdecu dobijenu putem VTO rekla da su paščad iako sam jasno naglasila da dijete nije pašče i u tom kontekstu i pomenula, misleći da je jasno da je samo i jedino moj stav, što sam više puta naglasila, dijete nije način da se ispuni samo praznina kao kad ljudi koji se nađu u teškoj situaciji uzmu psa da im starenje ili samoća lakše padnu. Pri tome sam jasno više puta naglasila da nikad ne bih osudila ničiji izbor, i nikad ne bih bilo čije dijete gledala zbog toga kao manje vredno od svog. Jasno se čuje šta sam mislila i kontekst u kome sam izložila sporni stav. Činjenica je da ovo prevazilazi granice neshvatanja, ovo je apsolutno i svesno strategija sabotaže narušavanjem ugleda, korištenjem metode stada, gdje je ovaj eksperiment čija sam ja žrtva još jednom pokazao da ljudi ne razmišljaju svojom glavom u velikom broju, nego da zasnivaju mišljenje na osnovu naslova koji su napisani da biste kliknuli. Senzacionalistički. To me porazilo, jer sam 7 godina života dala da masu naučim da je ne manipulišu. Vrlo strateški isplaniran atak na mene, kroz najosjetljiviju temu na svijetu i za one kamenog srca - djecu. A kamoli za one koji pokušavaju da dobiju potomstvo. Oni uzrujani, opravdano naslovima, pucali su na mene potpuno razumljivo uzdrmani. I za to sto vas je zecnulo u grudima od naslova da sam ja rekla da je bilo čije dete bilo gde na svetu pašće - ja vas preklinjem da mi oprostite. Nisam to rekla. Mislite svojom glavom, evo samo promislite šta sam rekla. Ovde nisam samo ja žrtva. I vi ste. Trebalo je pažnju skrenuti sa stvarno krupnih događaja - Njezvanovu ćemo za to. U nedelji kad sam objavila svoju prvu knjigu. Iskreno i duboko ne vjerujem u slučajnosti. Ali vjerujem da istina uvek izađe na vidjelo. I tome se radujem. S ljubavlju, Njezvanova", stoji u saopštenju.

Izjavom podigla buru

Podsjetimo, voditeljka i influenserka je iznela svoj stav o ženama koje odlučuju da same podižu dijete.

"Meni je najveća životna želja bila da budem majka i za mene je porodica, kult porodice, kult braka svetinja. Ja sam po tom pitanju u svim svojim javnim obraćanjima bila vrlo jasnih stavova. Mišljenja sam da je sebična odluka da po svaku cijenu ispuniš svoju želju, jer smatram da ja nemam pravo da uskratim tome koga rodim ono što institucija porodice jeste, a ona podrazumijeva dva roditelja. Da li bih osudila ženu koja bi to uradila? Ne. Da li bih diskvalifikovala njeno dijete kao dijete koje je manje vredno od mog? Ne. Da li bih ja to uradila? Ne", ispričala je Kovačević. Potom je uslijedio dio koji je podigao veliku buru:

"Kad sama napravi iz epruvete (dijete) sebi kao pašče da je kupila", konstatovala je Njezvanova.

Seka Aleksić se odmah oglasila

Tim povodom se oglasila pjevačica Seka Aleksić koja je brutalno odgovorila Nataši Kovačević na "X"-u:

"Jako mi je žao sto sam morala da čujem da je influenserka Njezvanova izgovorila ove riječi: 'Dijete iz epruvete je ko pašče!' Žene se toliko bore da bi dobile potomstvo, toliko procesa sa hormonima prolaze i svaka zna šta je muka i strah da nikada možda nećeš imati dijete i da ćeš možda ostati sama... Sad sve na ovom svijetu što imaš i nemaš da bi dobila potomstvo... I onda ti neko kaže da si rodila pašče! Najmanje što bi mogla da uradi jeste da uputi izvinjenje svima nama", navela je pjevačica.

