"Napravi dijete iz epruvete, kao pašče da je kupila": Bura na mrežama zbog crnogorske influenserke, Seka joj odbrusila

Influenserka Nataša Kovačević, na društvenim mrežama poznatija kao Njezvanova, iznijela je stav o ženama koje žele same da podižu dijete, a izlaganjem je šokirala mnoge.

Nataša je u emisiji govorila o tome da li je u redu da žena donese odluku da sama rodi i odgaja dijete.

"Meni je najveća životna želja bila da budem majka i za mene je porodica, kult porodice, kult braka, svetinja. Ja sam u svim svojim javnim obraćanjima vrlo jasnih stavova bila. Mišljenja sam da je sebično odlučiti ispuniti svoju želju po svaku cijenu jer mislim da ja nemam pravo da uskratim tome koga rodim ono što institucija porodice jeste, ona podrazumijeva dva roditelja. Da li bih osudila ženu koja bi to uradila? Ne. Da li bih diskvalifikovala njeno dijete kao dijete koje je manje vrijedno od mog? Ne. Da li bih ja to uradila? Ne!", rekla je Kovačevićeva, da bi potom dala još jedan komentar na račun žena koje same podižu dijete:

"Kad sama napravi iz epruvete sebi kao pašče da je kupila".

Tim povodom se oglasila pjevačica Seka Aleksić koja je brutalno odgovorila Nataši Kovačević na svom Tviter nalogu.

"Jako mi je žao sto sam morala da čujem da je influenserka Njezvanova izgovorila ove riječi: "Dijete iz epruvete je ko pašče"! Žene se toliko bore da bi dobile potomstvo, toliko procesa sa hormonima prolaze i svaka zna šta je muka i strah da nikada možda nećeš imati dijete i da ćeš možda ostati sama…. Sad sve na ovom svijetu što imaš i nemaš da bi dobila potomstvo… I onda ti neko kaže da si rodila pašče! Najmanje što bi mogla da uradi jeste da uputi izvinjenje svima nama", napisala je Seka.