Jovana Pajić o ljubavi sa Marijom Šerifović: Prvi put se dotakla njihovog odnosa i otkrila sve o njihovoj "vezi"

Jovana Pajić je imala samo jedan komentar kada su je pitali u kakvom je odnosu sa Marijom.

Izvor: Kurir TV

Jovana Pajić se nakon duge pauze konačno vratila na velika vrata pjesmom "Ludilo moje" koja je, gotovo preko noći, postala apsolutni hit. Iako se duse zbog porodice povukla u medijsku ilegalu, nakon razvoda je odlučila da se vrati nastupima, ali to je sa sobom nosi i veći pritisak javnosti, naročito "hejtera" koji "svemu nađu manu", što joj, kako kaže, nimalo ne prija.

"Ne mogu više da se straubaljujem tom ljudskom potrebom da se neko dobro osjeća kada je nekome loše. To me onako baš deprimira i nekad čovjek pomisli: "Bože, a da ja možda nikad ne izađem iz kuće?" Nekako se osjećaš kao da živiš u jednoj džungli okružen lešinarima koji su željni neke krvi i zadovoljstva, jer se onda i njihov život, koliko god da je strašan, ne čini boljim. Jer što je tom nekome gore, to se oni osjećaju bolje. Oni stoje iza lažnih profila, sa nekim konstatacijama i poznavanjem tebe, sa nekim dokazima koje će iznijeti. Trudim se da živim svoj život ispod kamena, sa svojim prijateljima, sa porodicom, sa djecom."

Često se nameću i pitanja koja se tiču njenog odnosa sa Marijom Šerifović, a pjevačica ima samo da kaže jedno:

"Sa Marijom se družim više od 15 godina. I ljetujem, i zimujem, i dolazim kod nje, i ona dolazi kod mene, ona zna moju djeca od rođenja, evo sad ja njenog sina. Nikad nikome nije bilo tada zanimljivo. I niko to nije dovodio u taj kontekst. I odjednom, promjenom mog statusa se to dovodi u pitanje. Na kraju krajeva, i da je to istina, pa da li ću ja sad stvarno sjesti pored nekog i reći: "Da, tačno je". Shvatila sam da šta god da kažem, to neće biti dovoljno, jer se mojim odgovorom neće zadovoljiti ničija znatiželja. Pustim da svako misli ko što hoće", rekla je Jovana, a na pitanje da li to znači, da Mariju ne smiju da pitaju o njihovom odnosu, ona je rekla da da.