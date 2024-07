DA LI ZNATE O ČEMU SE ZAPRAVO PEVA U "RINGE, RINGE, RAJA"? Deca je obožavaju, a pravo značenje ledi krv u žilama

Otkrivamo pravo značenje pesmice "Ringe ringe raja" i upozoravmo - nije nimalo naivno.

Izvor: MONDO/Anja Rašović

"Ringe, ringe raja, doš'o čika Paja..." pesmica je koju je gotovo svako od nas pevao kada smo bili mali. Igrali smo se uz nju, "obarali", smejali... mnogi je i dan-danas pevaju svojoj deci, međutim, istina koja se krije iza nje sve je samo

Iako se kod nas peva u izmenjenoj verziji, originalna je krajnje mračna, bizarna i zastrašujuća.

Naime, "Ringe, ringe, raja" se u 17. veku u Londonu odnosila na kugu, opaku bolest koja je odnela moge živote. Međutim, pesmica je nastala mnogo pre toga.

"Ring" na engleskom jeziku znaci prsten ili krug, a "Ring of Roses" (crveni prsten, prsten od ruža) označava prve simptome kuge – crvenasti krugovi na koži…

Mračna istina iza "Ringe ringe raja" Izvor: YouTube

Izvorno, pesmica izgleda ovako:

"Ring-a-ring o' roses, A pocket full of posies, A-tishoo! A-tishoo! We all fall down.

Cows in the meadows Eating buttercups A-tishoo! A-tishoo! We all jump up."

U prevodu:

"Napravi krug od ruža, Džepove napuni cvećem, A-pćiha! A-pćiha! Svi padamo.

Krave na livadi jedu ljutiće A-pćih! A-pćih! Svi skačemo!"

Dakle, u engleskoj verziji nema govora o čika Paji, jajima, mućku i čučanju.

Radi se o opakoj bolesti koja kosi decu pred sobom. Zbog toga tekst i govori: prsten od ruža, pun džep buketića, a-pćiha, svi padamo…

…

Dete u sredini je ono obolelo od kuge

Pesmica se pevala slično kao i kod nas – deca se uhvate za ruke i formiraju kolo oko jednog deteta, igraju oko njega i pevaju pesmu. Ko je najsporiji u kolu u sledećem krugu stoji u sredini (postaje Rosie – Ružica).

Simbolično, dete u sredini predstavlja osobu obolelu od kuge, samu, izolovanu. U kasnijim verzijama, dete koje stoji u sredini na kraju pesmice poljubi nekoga iz kola i tako ga "zarazi" da ono postane Ružica, te zamene mesta…

Od kada je nastala, pesmica Ringe Raja imala je mnogo prepeva i verzija na različitim jezicima, a kako je prsten od ruža postao čika Paja koji donosi jaja od kojih je jedno mućak, nije izvesno.

U našoj verziji, dete u sredini predstavlja mućak. Deca se vrte u kolu i pevaju pesmicu. Na kraju sva deca čučnu (simbolično popadaju). Koje dete zakasni, postaje mućak i ide u sredinu…

"Ringe, ringe, raja doš'o čika Paja pa pojeo jaja, jedno jaje muć, a mi deca čuč".

Pesma nastala pre kuge

Međutim, koreni ove deče pesmice sežu još dalje od 17. veka i pošasti koje su morile svet. Smatra se da je ovo u početku bila dečja igra koja se zaista igrala oko ružinog drveta, koje je u paganizmu bilo simbol života, svetlosti, nadarenosti natprirodnim moćima.

Dakle, ova dečija pesmica datira još iz paganskog doba. Kijanje, koje se spominje u pesmi, simbolizuje izlazak duše iz tela. Paganski narodi su verovali da duša može da nam pobegne iz tela prilikom jakog kijanja, zbog čega se i razvio običaj da se prilikom kijanja ruka stavlja na usta i nos. Tek kasnije, mnogo kasnije, sa otkrićem bakterija i virusa, stavljanje ruke na usta postalo je način da se spreči širenje bolesti.

Od ovog narodnog verovanja potiče i izraz "duša u nosu" - ovim izrazom saopštavamo da smo toliko iscrpljeni da smo na ivici smrti – duša se popela u nos i samo što ne izađe iz tela.