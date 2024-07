REKAO DA SLEDEĆE DIJETE RAĐA SUROGAT MAJKA, PA IZNENADIO: Adaktar potvrido vijesti i pokazao test za trudnoću

Adam Adaktar potvrdio je da njegova supruga Anđela nosi njihovo četvrto dijete.

Adam Adaktar, samoprozvani "bog obrva" i zvijezda rijalitija Adaktarovi, neprestano pravi pometnju u javnosti - ponašanjem, slikanjem ispred Hrama Svetog Save na zlatnom tronu, ali i izjavama kao što je da "ne može svoju djecu da voli više od žene". Sa suprugom Anđelom ima troje djece, a na svom Instagram profilu redovno objavljuje fotografije i snimke iz njihovog luksuznog stana.

Nakon što je objavio snimak na kom su svi posumnjali da je Anđela ponovo u dugom stanju, Adam se oglasio i potvrdio lijepe vijesti - par čeka četvrto dijete, o čemu su obavijestili javnost na društvenim mrežama.

Anđela je Adaktaru spremila iznenađenje, a kada je vidio test za trudnoću počeo je da plače i da je grli. Adam je to sve podijelio na svom profilu i emotivnim riječima.

"Trenutno mi se u životu dešavaju stvari kao za neki Oskarom nagrađivani film... Ima tu svega, ali valjda sam dobar čovjek pa na kraju sve ovo imam. Sigurno neko želi da vidi i moju ranjivu, emotivnu stranu, izvolite jedinstvena prilika... Ipak dijelimo sve (snimamo 2 sezonu spremite se). Druge priče vam pričam uskoro, a ova je došla tako neplanirano", napisao je Adama i dodao:

"Hvala ti anđele, od kada sam te ugledao vidjelo se da sa tobom nije sve kao i sa drugima, iskreno bila si luda, a to kod mene samo radi. 4 dete za 4 godine ne može to svako volim te. Znam, ti mene više".

Adaktar je krajem prošle godine za medije govorio o proširenju porodice i otkrio da planiraju još djece, ali uz pomoć surogat majke - "Da, da, naravno! Imaćemo još djece, samo ih neće Anđela rađati. Ona je sa rađanjem djece završila, to je kraj. Mnogo je sad zgodna da bi to telo neko upropastio. Kada budemo imali uslova za surogat majku to ćemo i da uradimo, u nekoj drugoj zemlji. To je bila njena ideja, ja samo podržavam".