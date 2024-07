GLUMAC OBAVIO VELIKU NUŽDU U KREVETU DOK MU JE TU LEŽALA ŽENA: Još mu romantično ono što je priredio slavnoj lepotici

Poznati glumac Džastin Long otkrio je šta mu se dogodilo na odmoru i svi su saglasni u istom - njegovoj ženi treba dati orden!

Izvor: instagram/katebosworth

Poznati glumac Džastin Long otkrio je sve o nezgodi na odmoru u Meksiku na kom je bio sa suprugom Kejt Bosvort, nakon što se otrovao hranom.

Zvezda filmova "Barbarian", "Die Hard 4", "He's Just Not That Into You" i mnogih drugih bio je gost podkasta "PIE with Kurt Sutter and Katey Sagal", kada je otvorio dušu o onome što mu se dogodilo.

"Bio sam priključen na infuziju, a ona je morala da me prati do kupatila sa tom stvarčicom", započeo je Džastin. "Bilo je veoma smešno, kao u filmu 'Glup i gluplji', osećao sam da ću da se istovarim", nastavio je.

"U jednom trenutku te noći sam se probudio i – ne postoji drugi način da to kažem, nemam druge reči – obavio sam veliku nuždu u krevetu. U***o sam krevet, ona je ležala tu".

Long je dalje otkrio da je imao "sve ove strahove" kada se probudio i pripremio se da kaže Bosvortovoj o incidentu. Međutim, iako bi većina žena napravila haos, lepa glumica je reagovala smireno rekavši mu: "Sve je u redu".

"Nije me osuđivala, nije učinila da se osećam čudno ili loše, a ja sam se osećao tako srećnim, znaš? Razbijao sam mozak, a ona me je gledala s ljubavlju, i ja sam pomislio: 'Ovo je stvarno romantično'", rekao je.

"Mislio sam koliko je volim. Bukvalno sam bio u fazonu - toliko volim ovu osobu i toliko sam joj zahvalan".

"Mogu da izbrojim na prste jedne ruke koliko puta je imala osuđujuć pristup onome što radim.

"Video sam da gleda dok ustajem iz kreveta i vraćam se u isti, na svoju stranu. Pokušavao sam da izbegnem mesto, ali sam ipak uspeo da legnem na sopstvenu prljavštinu", objasnio je Lang i dodao da mu je ona rekla da to ne radi, i da legne na njenu stranu.

Nakon njegovog priznanja, mnogi su aplaudirali Bosvort jer je pokazala da je "dobra i brižna supruga", ali se mnogima nije dopalo to što Long nije ustao i otišao u toalet, kada je već osetio da će imati problem, umesto što se uneredio u krevetu.