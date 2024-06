IZNERVIRALA SE JER JOJ JE DADILJA POJELA ĆEVAPE: Aleksandra Prijović odmah pozvala Barbaru Bobak da se požali

Pjevačica ispričala anegdotu vezanu za Priju.

Popularna pjevačica Barbara Bobak nedavno je gostovala u emisiji u kojoj je govorila na brojne teme, ali je spomenula i svoju koleginicu Aleksandru Prijović i otrkila jednu anegdotu.

Barbara je nedavno održala promociju albuma, a gostima je podijelila proizvode od mesa iz svog kraja Futoga.

"Prija mi je rekla da je oduševljena ćevapima. Sve je pojela. Zapravo, nije sve. Dadilja ili neko drugi je pojeo i zbog toga se baš iznervirala. Zvala me je da mi to kaže. Rekla sam joj da ću donijeti još. Filipu su se dopali slanina i kulen. Ne mora Prija da me zove da joj budem gost na koncertu, donijeću ja njoj poklone i bez toga", ispričala je Barbara sa osmijehom.

"Prija je baš super lik. Duhovita je i interesantna. Ona me je baš prijatno iznenadila jer je uživo mnogo opuštenija i pričljivija. Ona je pred kamerama odmjerena i zna tačno šta treba da priča. Uživo je takav jedan lik. Baš me je prijatno iznenadila", zaključila je pjevačica u emisiji "In3gantno".

Barbara je za veoma kratko vreme stekla status jedne od najtraženijih pjevačica na estradi, a zbog toga je osjetila i sujetu pojedinih koleginica. Kao neko ko nema dlaku na jeziku, Barbara je o tome otvoreno progovorila:

"Osetila sam da me neke ne 'mirišu', ali, dobro, šta da radiš?! Ne može svako da te voli. Najjače od svega je to što se to uglavnom dešava sa onima koji su duže od mene na estradi. Ipak, to mi na neki način i prija. U fazonu sam: "Pa, ti se mene bojiš", istakla je Barbara u emisiji "In3gantno" pa dodala: "Nemam problem sa tim. Nisam kao oni koji govore: 'Kolege su sujetne, sabotiraju me'. Slobodno pokušajte, ali ja tu postojim", navela je mlada pevačica.