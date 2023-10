ODBILA SAM JE PO CENU ŽIVOTA! Saša Popović nagovarao Mariju Šerifović to da uradi - "Ne osjećam je, nije mi se dopala"

Marija Šerifović otkrila je zbog čega je odbila da s kolegom snimi numeru koja je postala veliki hit, kao i da li se kasnije pokajala.

Izvor: YouTube/Marija Serifovic

Pjevačica Marija Šerifović koja je perfekcionista u svom poslu i pažljivo bira kakve pjesme će snimiti i izdati, nedavno je posle 10 godina pauze objavila novi album pod nazivom "Dolazi ljubav". Snimila je za svih osam pjesama spotove i oduševila verne fanove, a kao neko ko veoma vodi računa o svojoj karijeri, ne prihvata sve što joj se ponudi čak i kada zna da će neka numera biti hit.

Tako je odbila pjesmu "Ti i ja", koju su potom snimili Saša Matić i Jelena Rozga. Šerifovićeva je otkrila da joj je tekstopisac ponudio tu numeru, ali da je ona odbila da je snimi jer je "ne osjeća". Zvao je i Saša Matić, ali je i njega odbila.

Čak je i bivši direktor Granda Saša Popović pokušao da je nagovori da je snimi, ali ni to nije upalilo - "Demo snimak za pesmu 'Ti i ja' sam otpjevala ja. Autor Saša Nikolić je želio da snimim tu pjesmu. Ja sam to odbila, po cijenu života. Onda je Saša Nikolić pustio Matiću, onda je on rekao: 'Ja tu pjesmu uzimam, nemam govora'. Onda me je i Saša Matić zvao i nagovarao, ali sam rekla: 'Ne mogu, ne osjećam pesmu, ne sviđa mi se'", ispričala je Marija u Premijeri i dodala

"Onda je krenuo i Saša Popović da me maltretira za to: 'Idi snimi sa čovjekom pjesmu'. Uopšte nije do čovjeka, snimila bih sa njim najljepšu pesmu, naravno, ali mi se ova nije dopala. Postojali su pritisci, ali ja to nisam želela", rekla je ona i otkrila da li se pokajala.

"Nisam se pokajala i dalje. Super je pesma, ali je meni mekana i dalje mi nešto fali", istakla je Marija koja pored veoma uspešne muzičke karijere ima i svoj Jutjub kanal.