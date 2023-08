KOLEGINICA ZASLUŽNA ZA NJENU KARIJERU, A GODINAMA JE NEMA: Marina Tadić otkrila šta se dešava s "kraljicom klubova"

Marina Tadić je otkrila da joj je Danijela Vranić pomogla da postane poznata, a evo da li se danas čuju.

Pjevačica Marina Tadić se posvetila porodici otkako je dobila ćerku, ali je i dalje prisutna na estradnoj sceni, a nedavno se za domaće medije prisjetila djetinjstva u Valjevu, svom rodnom gradu, prvih početaka i preseljenja u Beograd koje joj je iz korjena promenilo život.

Kako je naglasila, njena koleginica Danijela Vranić koje već godinama nema u javnosti, zaslužna je za uspjeh njene karijere i njoj najviše duguje, iako se spekulisalo da nisu u dobrim odnosima.

"Tu je bilo najviše novca, kada sam student htejla sam da izađem s prijateljima i da imam za putovanje i tako dalje. Ja sam prodavala slike, a u Valjevu sam imala dosta prijatelja koji su se bavili muzikom i oni su me ubijedili da i ja počnem da pjevam. Malo po malo, i ja sam ozbiljno počela da se bavim pjevanjem. Znanje fakulteta imam i to mi niko ne može oduzeti, a ispostavilo se da mi dobro ide pjevanje i da od toga danas živim. Sport je moja prva ljubav, ali u pjevanju imam slobodu i mogu da se izrazim drugačije", izjavila je, pa prokomentarisala to što je na početku karijere dobila nadimak "kraljica splavova".

"Moj nastup se završavao tako što su žene sjedele na bini i plakale, one su patile, ja im pevam Cecu, Vesnu Zmijanac, 'Idi široko ti polje', 'Kiša', to su stare pjesme, emotivne. Danas ljudi dođu na nastup samo da se slikaju. Ja nemam fanove, ali imam ljude koji vole da dođu na moj nastup i da se vesele", poručila je, a evo šta je rekla o Danijeli Vranić.

"Ona je dosta pre mene postala poznata i bila kraljica klubova, ona je jedina žena koja je mogla da ima karijeru kao Ceca, imala je i izgled i pjevanje, i sve je izgledalo kao da će biti velika zvijezda. Ona je sestra moje prijateljice iz Valjeva, koja je mene dovela do Jelene Trifunović i onda se desio splet da je Danijela u tom trenutno pjevala u 'Teatru' i ona je ljudima iz tog kluba rekla da sam ja njena sestra i da ću na nju da nasledim i to je tako bilo. Ja se njoj uvek zahvaljujem i jako je volim. Žao mi je što nije nastavila sa muzikom i što nije nastavila da bude broj jedan", smatra Marina i dodaje:

"Nismo bile konkurencija, jer smo se gledale kao sestre, ja sam od nje učila. Ona je na bini bila energična i fantastično pjeva, ja sam nastavila da pjevam jer sam više stabilnija. Ja kada nešto zacrtam to moram i da ispunim, a ona se povukla i vratila. Nismo se dugo vidjele, s vremena na vrijeme se čujemo, imam informacije da je u Valjevu i znam da nije u fazonu da se vrati na estradu".

