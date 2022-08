GDE JE NESTALA KRALJICA SPLAVOVA? Bila je Legijina drugarica - "Helikopterom došla na svadbu, a zbog Lukasa se PROPILA"

Danijela Vranić važila je za "kraljicu splavova" koja je stekla veliku slavu i pravila je ludu atmosferu gde god da zapeva.

Izvor: Profimedia/Youtube/lugomir/screenshot

Pevačica Danijela Vranić 2006. godine započela je svoju pravu karijeru za koju su svi predviđali veliki uspeh. Snimila je i kako se tada pričalo najskuplji spot u Srbij, ali je najupamćeni ostao duet sa Acom Lukasom "Niko kao ti".

Dugo se šuškalo da je bula u vezi s Lukasom, a oni se nisu oglašavali tim povodom sve dok pevač u svojoj knjizi nije priznao da su bili zajedno kao i da ju je varao sa Sonjom koju je kasnije oženio i s njom dobio ćerku.

Pevačica iz Valjeva harala je estradom i gradskim lokalima, pričalo se i da je bila miljenica žestokih momaka, a jednom prilikom je izjavila da je najbolja drugarica Milorada Ulemeka Legije. Provela je 24 sata na trežnjenju kada je uhapšena 2011. godine zbog vožnje u alkoholisanom stanju, a tvrdila je i da je omiljena pevačica Novaka Đokovića.

Danijela je bila i unuka čuvene Baba Vange koja ju je čuvala kada je bila mala. Iako je stekla ogromnu slavu, Danijela je samo nestala iz javnosti, a pisalo se da trenutno živi u mestu Koceljeva kod Šapca. Međutim njena nekadašnja drugarica iz tog mesta je sve demantovala.

"Ni Danijela ni njena porodica ne žive ovde. Nekada su živeli, ali su taj stan prodali. Ona godinama nije dolazila ovde, ali su je svi jako voleli. Koliko ja znam, ona sada živi u okolini Valjeva, tamo je kupila kuću i plac i bavi se poljoprivredom. I dalje ne želi da bude u medijima, pa je tako tu kuću kupila pod drugim imenom i prezimenom, e sad, da li je ona sama promenila identitet ili je neko drugi u njeno ime pazario tu nekretninu, nisam sigurna. U Valjevu su joj roditelji i sestra, kojoj je zabranila da stavlja njene slike, tako da je nema ni na društvenim mrežama. Malo je doterala liniju, ali je sa estradom završila za sva vremena", ispričala je Danijelina prijateljica za "Kurir" i dodala da je pevačici mnogo teško pao razlaz sa Acom Lukasom:

Vidi opis GDE JE NESTALA KRALJICA SPLAVOVA? Bila je Legijina drugarica - "Helikopterom došla na svadbu, a zbog Lukasa se PROPILA" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/ Wave Music TV /printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: YouTube/ Wave Music TV /printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/ Wave Music TV /printscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/ Wave Music TV /printscreen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/ Wave Music TV /printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/ Wave Music TV /printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Lukas je bio njena najveća ljubav, mnogo ga je volela. Teško je podnela kada je on otpočeo vezu sa Sonjom. Tad je počela i da pije, onda se i ugojila. To je baš uticalo na nju. Mislim da ga nikada nije prebolela. Tada se ulenjila, onda je došlo i do onog skandala sa policijom. Sve je to uticalo na nju da prelomi i da se povuče iz javnosti".

I komšija iz zgrade gde je nekada živela porodica Vranić potvrdio je da oni godinama nisu dolazili u Koceljevu, ali otkrio i jedan događaj koji do tada nije bio viđen u ovom kraju.

"Kada joj se udavala sestra, Danijela je po nju u Koceljevu došla u pratnji budućeg zeta, ni manje ni više nego - helikopterom. To se u našem kraju nikada nije videlo. Sve je bilo kao na filmu, godinama se o tome pričalo. Tada je žarila i palila estradom, baš smo bili ponosni na nju", rekao je komšija.

Krajem decembra ove 2021. godine jedan muzičar objavio je fotografiju sa Danijelom kako sede u jednom restoranu u Srbiji. Ono što se može primetiti jeste da se pevačica nije mnogo promenila.